البنك الصيني يصدر أوراقًا تجارية بقيمة ١٦,٩ مليار دولار على بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 8 يونيو 2020 08:04 مساءً - استخدم بنك تشي شانغ الصيني، وهو بنك تجاري وطني، تقنية بلوكتشين لإصدار ورقة تجارية مدعومة بالأصول أو ABCP. وقد تم إصدارها كجزء من المشروع التجريبي للرابطة الوطنية للمستثمرين في الأسواق المالية (NAFMII) للأوراق التجارية المدعومة بالأصول.

والورقة التجارية المدعومة بالأصول هي استثمار قصير الأجل تصدره المؤسسات المالية لمساعدة الشركات على تحقيق الأهداف قصيرة المدى.

وهي تحمل اسم ليانكسين ٢٠٢٠ وستكون فترة المرحلة الأولى المدعومة من الورقة التجارية المدعومة بالأصول هي ستة أشهر ولم يتم بعد تحديد الإصدار التالي.

وقد أشار مسؤول في الرابطة إلى أن استخدام تقنية بلوكتشين سيوفر للمؤسسات "قناة مباشرة إلى الأسواق، مما يساعد على زيادة إمكانية نقل البيانات إلى الأعمال التجارية بشكل كبير."

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مساعدة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

عادة ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى صعوبات في إصدار السندات حيث لا يوجد لها أي صلة بالأسواق المفتوحة.

وإن إطلاق ليانكسين ABCP سيضمن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على دعم مالي سهل. حيث صرح أحد المسؤولين بأن نظام ABCP "يزيد من إمكانية الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها اختلاف في التمويل عن طريق الديون غير المباشرة".

وستدمج أيضًا تمويل سلسلة التوريد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغرى لدعمها في إنتاجها.