البنك المركزي السعودي يحول الأموال إلى البنوك المحلية على بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 8 يونيو 2020 06:00 مساءً - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وهو البنك المركزي في البلاد، أنها تستخدم تقنية بلوكتشين لإيداع الأموال في البنوك المحلية.

حيث قال بيان رسمي نشرته مؤسسة النقد العربي السعودي إن الأموال جزء من مبادرة البنك لتعزيز "قدراته على مواصلة دوره في توفير التسهيلات الائتمانية". ولم يحدد البنك المبلغ الدقيق لتحويل الأموال.

مشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي في تقنية بلوكتشين

يشهد الشرق الأوسط اعتمادًا واسع النطاق لتكنولوجيا بلوكتشين في قطاع التمويل. وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بأداء هائل من حيث استخدام بلوكتشين للتحويلات المالية للبنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي عام ٢٠١٨، دخلت مؤسسة النقد في شراكة مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير عملة رقمية يمكن استخدامها في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

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وفي بيان حول معاملاتهم الأخيرة ومشاركتهم النشطة في مساحة بلوكتشين، ذكر إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير:

"تعد مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) أحد البنوك المركزية الرائدة التي جربت [تقنية] بلوكتشين لتحويل الأموال، وتعتبر هذه الخطوة واحدة من المبادرات المبتكرة الرئيسية التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي في برنامجها لتمكين وتطوير التكنولوجيا المالية في المملكة."

بلوكتشين في التمويل

تلعب زيادة مشاركة الحكومات والبنوك المركزية في قطاع بلوكتشين دورًا مهمًا في اعتماد التكنولوجيا في التمويل.

حيث أفادت كوينتيليغراف اليوم أن أحد البنوك التركية الكبرى أنهى أول صفقة تمويل تجارية دولية على أساس بلوكتشين. وأشار تقرير آخر إلى أن ما يقرب من ٤٠٪ من شركات التكنولوجيا المالية العاملة في هونغ كونغ كانت تستخدم تكنولوجيا السجلات الموزعة.