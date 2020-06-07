٤٠٪ من شركات التكنولوجيا المالية الجديدة في هونغ كونغ تعمل مع بلوكتشين

تام شمس - الأحد 7 يونيو 2020 06:14 مساءً - تهيمن شركات بلوكتشين بشكل متزايد على قطاع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ، حيث تم إطلاق ٣٩٪ من الشركات الجديدة في صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد العام الماضي التي تعمل بتقنية السجلات الموزعة أو DLT.

وفقًا لمكتب الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، تمثل تقنية السجلات الموزعة حصة مهيمنة بشكل متزايد من شركات التكنولوجيا المالية الجديدة في البلاد على أساس سنوي، ارتفاعًا من ٢٧٪ اعتبارًا من عام ٢٠١٨.

بلوكتشين تقود الشركات الكبيرة في هونغ كونغ

قدم تقرير بتاريخ ١ يونيو الذي نشرته وزارة الخزانة في هونغ كونغ لقطة تفصيلية للنمو المتسارع لبلوكتشين داخل الإقليم.

وتضم بلوكتشين الجزء الأسرع نموًا في صناعة التكنولوجيا المالية في الإقليم، مع ٢٢ شركة من أصل ٥٧ شركة للتكنولوجيا المالية التي تم إطلاقها في هونغ كونغ خلال العام الماضي تعمل مع تقنية السجلات الموزعة.

وتضم تكنولوجيا الثروة ثاني أسرع قطاع نموًا بنسبة ٢٠٪ من شركات التكنولوجيا المالية الجديدة، تليها المدفوعات بنسبة ١٧٪ ثم تكنولوجيا التأمين بنسبة ٩٪.

Advertisements

ومنذ أبريل ٢٠١٩، يشير التقرير إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في هونغ كونغ تجاوز ٦٠٠ شركة، بما في ذلك إصدار ثمانية تراخيص مصرفية افتراضية وأربع شركات تأمين افتراضية.

الشركات تتبنى بلوكتشين في هونغ كونغ

وجد التقرير حلول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات لتشمل أكبر قطاع فرعي من صناعة بلوكتشين في الإقليم - تمثل ٤٥٪ من شركات دفاتر السجلات الموزعة في هونغ كونغ.

وتشكل منصات التداول للعملات المشفرة ٢٧٪ من قطاع بلوكتشين في هونغ كونغ، يليها أمناء الحفظ الرقمي بنسبة ١٤٪، وتسوية التمويل التجاري بنسبة ٩٪.

ويؤكد التقرير أن بلوكتشين هي من بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والسحابة في تضمين مجموعة من التقنيات التي تدعم "التحولات التكتونية" التي لوحظت في القطاع المصرفي الافتراضي في هونغ كونغ. كما يتم توظيف تقنية السجلات الموزعة في العديد من مبادرات تكنولوجيا التأمين التي تهدف إلى إصلاح وتحديث صناعة التأمين في الإقليم.

وتلاحظ خزانة هونغ كونغ أيضًا تسارعًا في احتضان تقنيات التكنولوجيا المالية وبلوكتشين وسط اندلاع فيروس كورونا، حيث أبرز الوباء العديد من وفورات الكفاءة والمرافق التي تقدمها تقنية السجلات الموزعة.