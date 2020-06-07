بريف يتعرض للنقد بسبب الملء التلقائي لرابط تابع لباينانس

تام شمس - الأحد 7 يونيو 2020 03:01 صباحاً - تعرض متصفح الويب الذي يركز على الخصوصية والذي يعمل على العملات المشفرة "بريف" لانتقادات بسبب قيامه تلقائيًا بملء ارتباط تابع في شريط العناوين الخاص به عندما يحاول مستخدم الوصول إلى موقع ويب بورصة العملات المشفرة الرائدة باينانس وشركتها التابعة باينانس.يو إس.

وقد اعترف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بريف، بريندان إيك، بـ "الخطأ"، وتعهد بتصحيح الخطأ قريبًا لإزالة الإكمال التلقائي للرابط التابع بعد أن اكتسب زخمًا قوة في مجتمع العملات المشفرة على تويتر.

"بريف يُكمل رابط باينانس.يو إس حرفيًا بشكل تلقائي في شريط العناوين لإضافة رمز تابع. نحن شركة تابعة لباينانس، ونحيل المستخدمين عبر أداة التداول في صفحة علامة التبويب الجديدة، ولكن الإكمال التلقائي ينبغي ألا يضيف أي رمز".

تورط بريف في الجدل حول رابط الشركة التابعة

بعد إثارة الجدل على تويتر، أعلن بريف أنه سيزيل وظيفة تقوم بإدراج رابط الشركة التابعة بقوة في شريط العناوين الخاص بها عندما يصل المستخدمون إلى موقع باينانس.

شكر إيك أعضاء مجتمع العملات المشفرة على تحديد المشكلة وتقديم التعليقات إلى الشركة، وسعى للتأكيد للمجتمع أنه سيتم إصلاح الخطأ بسرعة.

Advertisements

حيث قال إيك:

"تم استلهام الإكمال التلقائي من إسناد عميل استعلام البحث الذي تقوم به جميع المتصفحات، ولكن على عكس استعلامات الكلمات الرئيسية، يجب أن ينتقل عنوان URL المكتوب إلى المجال المسمى، دون أي إضافات"

وأضاف "آسف على هذا الخطأ - من الواضح أننا لسنا مثاليين، لكننا نصحح المسار بسرعة".

كما نشر محلل العملات المشفرة البارز، ويل باندا، أن المتصفح يقوم بإدراج روابط تابعة بالمثل في عنوان المستخدمين الذين يسعون إلى الوصول إلى بورصة كوين بيز ومقرها الولايات المتحدة، والشركات المصنعة لمحفظة الأجهزة الرائدة ليدجر وتريزور.