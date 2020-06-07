فيتشين تعزز تتبع منتجات لحم الخنزير الصينية

تام شمس - الأحد 7 يونيو 2020 03:01 صباحاً - أعلن مشروع بلوكتشين الذي يُركز على التتبع، فيتشين، عن شراكة مع شركة شنزن يوهونغتاي فودز الصينية. وسيسمح هذا لشنزن بتتبع منتجات لحم الخنزير التي وزعتها شركة ميجادا فريش فودز التابعة لبائع التجزئة.

وستشهد الشراكة معلومات تفصيلية حول كيفية رفع لحم الخنزير الذي باعته ميجادا وطريقها إلى محلات السوبر ماركت، مع بيع منتجات اللحوم الطازجة من السلسلة التي تم بيعها في نفس يوم الحصاد.

ويتم جمع المنتجات غير المباعة ومعالجتها بشكل منهجي، ولن يتم بيعها في اليوم التالي."

بلوكتشين لتتبع لحم الخنزير الممتاز في الصين

سوف تستخدم ميجادا تول تشين من فيتشين لتوفير بيانات تفصيلية تتعلق بالمنشأ والمعالجة والمعلومات اللوجستية المتعلقة باللحوم التي ينتجها بائع التجزئة الصيني.

وسيتمكن المستهلكون من الوصول إلى البيانات غير القابلة للتلاعب التي تدعم سلسلة التوريد وإنتاج منتجات لحم الخنزير ميجادا من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المطبوع على عبوات منتجات الشركة.

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وقد أكدت ميجادا وشنزن يوهونغتي فودز على أنه سيتم تضمين المزيد من المنتجات كجزء من برنامج بلوكتشين الخاص بالشركات في المستقبل.

حلول سلسلة التوريد المستندة إلى تقنية السجلات الموزعة تتكاثر

مع تزايد تبني المؤسسات لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة، أو تقنية السجلات الموزعة، تزداد المنافسة بين الشركات التي تسعى لوضع نفسها على أنها توفر جسرًا بين الشركات الكبيرة وبلوكتشين.

في نهاية مايو الماضي، قدمت أمازون براءة اختراع لنظام قائم على بلوكتشين مصمم لتتبع السلع التي تتحرك عبر سلسلة التوريد. كما أطلقت شركة أبسيز، أكبر مشغل للموانئ في الهند، شراكة مع منصة آي بي إم تريدلينس لرقمنة عمليات سلسلة التوريد.

كذلك أقامت أونتولوجي (ONT) مؤخرًا شراكة مع شركة سفيريتي الألمانية للهوية الرقمية لدفع التطورات في حلول الهوية القائمة على سلسلة التوريد.