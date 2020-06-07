المنظمون الأمريكيون لديهم معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر ببيتكوين

تام شمس - الأحد 7 يونيو 2020 03:01 صباحاً - واجهت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (BTC)، أو ETFs، صدًا غير عادل من المنظمين الأمريكيين، وفقًا لمدير فان إيك وأخصائي الأصول الرقمية غابور غورباكس.

حيث أخبر غورباكس المضيف ماكس كيزر في حلقة أخيرة من كيزر ريبورت "هناك معيار مزدوج مستمر ضد بيتكوين والأصول الرقمية، وهو ما أعتقد أنه خطأ".

رفض صندوق بيتكوين المتداول في البورصة من بوشل

في أبسط أشكاله، يعد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة منتجًا ماليًا يتم تداوله رسميًا في أسواق الأسهم الرئيسية، حيث تمثل الأسهم التعرض لسعر بيتكوين. وقد يكون صندوق بيتكوين المتداول في البورصة مدعومًا نقديًا أو مدعومًا ببيتكوين، اعتمادًا على المنتج. ويسمح هذا الطريق بشكل أساسي للأشخاص بالاستثمار في بيتكوين والتداول من خلال طرق السوق التقليدية والوسطاء.

وعلى مدى العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عددًا كبيرًا من طلبات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة. وقد قدمت فان إيك، بالتعاون مع سوليد إكس، واحدة من أبرز صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، حيث واجهت وفرة من التأخير والصعوبات قبل التخلي عن اقتراحها.

وللحصول على موافقة صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، يقول المنظمون إنهم بحاجة إلى دليل على أن بيتكوين تعرض حركة سعرية حقيقية، أو "اكتشاف سعر حقيقي" مقابل التلاعب بالسوق. ومقارنة الوضع مع صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة في الأسواق التقليدية الأخرى، قال كيزر إن "الجدال حول اكتشاف الأسعار لا يحمل الماء". وقد وافق غورباكس على هذا المفهوم.

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غورباكس يدافع عن حركة سعر بيتكوين

مشيرًا إلى أن بيتكوين تحمل اكتشافًا فعالًا للأسعار، حتى أفضل من بعض السلع في السوق، قال غورباكس إنه كشف دليلًا على هذه البيانات للمنظمين. كما قال غورباكس إن فان إيك، مع شركتها الفرعية إم في إنديكس سولوشنز، طورت أيضًا مؤشرات منظمة لجذب المنظمين.

وقال غورباكس عن الهيئات المنظمة "أعتقد أنهم يفهمون هذه المساحة بشكل أفضل قليلًا". وأوضح "لا أعتقد أن التسعير واكتشاف الأسعار قضية كبيرة"، مضيفًا: "في الواقع، لقد قمنا بحلها.

"لقد وافق عدد من عملائنا في هذه الشركة التابعة على أموال مسجلة في سويسرا وكندا واليابان وأماكن أخرى، لذلك أعتقد أنه من المهم معرفة أن المنظمين العالميين قد أدركوا أننا قد حللنا هذه المشكلة، وفي الولايات المتحدة عاجلًا أم آجلًا سيعرفها المنظمون كذلك".

لكن الجهات التنظيمية لم تغير رأيها بعد. واجهت شركة الاستثمار البديل ويلشاير فينيكس واحدة من أحدث حالات رفض لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة في فبراير ٢٠٢٠.