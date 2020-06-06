أحجام مشتقات العملات المشفرة ترتفع بنسبة 32% في شهر ماي

ارتفعت أحجام تداول مشتقات العملات المشفرة بنسبة 32% في مايو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 602 مليار دولار ، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Cryptocompare.

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير جديد نُشر في 4 يونيو 2020 ، إن إجمالي حجم التداول الفوري نما بوتيرة أبطأ ، حيث ارتفع بنسبة 5% إلى 1.27 تريليون دولار في شهر ماي.

تداول مشتقات العملات المشفرة

تظهر الأرقام تزايد اهتمام المستثمرين بتداول مشتقات العملات المشفرة و العقود التي يوقعها شخصان على الأقل لشراء أو بيع أصل رقمي بسعر متفق عليه في المستقبل. بالنسبة لشهر المراجعة ، ارتفعت الحصة السوقية للمشتقات إلى 32% مقارنة بـ 27% في أبريل.

يمثل أعلى مستوى على الإطلاق لشهر ماي زيادة طفيفة عن الرقم القياسي السابق البالغ 600 مليار دولار في مارس.

تلاحظ Cryptocompare أن مشتقات البيتكوين شهدت زيادات كبيرة في حجم التداول في الشهر الماضي ، حيث ارتفع أحد اللاعبين المؤسسي Chicago Mercantile Exchange بشكل أسرع بنسبة 59% إلى 7.2 مليار دولار.

ومع ذلك ، استحوذت شركة Huobi على أكبر حجم تداول بلغ 176 مليار دولار ، بزيادة 29% على أساس شهري تليها Okex و Binance بقيمة 152 مليار دولار و 139 مليار دولار على التوالي.

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تداولت Bitmex ومقرها هونج كونج 94.8 مليار دولار ، بزيادة 37% منذ أبريل بينما ارتفعت التداولات في Deribit بنسبة 22% إلى 13.4 مليار دولار.

بلغ حجم الخيارات المؤسسية في بورصة شيكاغو للأوراق المالية رقماً قياسياً شهرياً قدره 5996 عقداً ، بزيادة ستة عشر ضعفاً عن شهر أبريل. كما حطمت البورصة المنظمة، رقما قياسيا في 28 ماي ، مع تداول 1.418 من عقود خيارات البيتكوين. ارتفع حجم خيارات Derebit بنسبة 109% في مايو إلى 3.06 مليار دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة لشركة CME بنسبة 36% في مايو ، لتصل إلى 166000.

وفقًا للتقرير ، ارتفع حجم التداول الفوري بشكل حاد قبل يوم من الحدث الثالث لإنقسام البيتكوين ، حيث وصل إلى 64.7 مليار دولار في 10 ماي. لكن هذه الأسعار منخفضة مقارنة بارتفاعات الحجم البالغ 66.2 مليار دولار في 30 أبريل ، و 75.9 مليار دولار في 13 مارس ، في اليوم بعد الخميس الأسود الذي تحطم فيه البيتكوين.

قالت Cryptocompare أن الجزء الأكبر من التداول الفوري حدث في البورصات التي تعتبرها منخفضة المستوى وغير منظمة ، وهو ما يمثل 49.88 مليار دولار من الحجم بينما تم التداول في البورصات من الدرجة الأولى 14.86 مليار دولار.