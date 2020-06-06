أكبر مناصر لبلوكتشين على ريديت يستقيل لمكافحة العنصرية

تام شمس - السبت 6 يونيو 2020 12:58 صباحاً - أعلن أليكسيس أوهانيان، وهو رائد التكنولوجيا المليونير والمؤسس المشارك لمنصة التواصل الاجتماعي "ريديت"، مؤخرًا عن خطط لمعركته الشخصية ضد العنصرية. وتشمل هذه رغبته في رؤية عضو من مجتمع السود يحل محله في منصبه الحالي في مجلس الإدارة.

حيث قال أوهانيان في تغريدة بتاريخ ٥ يونيو: "لقد استقلت كعضو في مجلس ريديت، وقد حثتهم على ملء مقعدي بمرشح أسود".

الولايات المتحدة تشهد اضطرابات

خلال الأسبوع والنصف الماضيين، شهدت المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات، وشهدت بعض المدن أيضًا أعمال شغب ونهب ردًا على وفاة جورج فلويد على يد ضابط شرطة في ولاية مينيسوتا.

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وقال أوهانيان: "سأستخدم المكاسب المستقبلية على مخزون ريديت لخدمة المجتمع الأسود، وبشكل رئيسي للحد من الكراهية العنصرية". وأضاف "أنا أبدأ بتعهد بمبلغ مليون دولار لمعسكر اعرف حقوقك لكولين كايبرنيك".

أوهانيان نشط في مجال العملات المشفرة

واحدة من المحاور الرئيسية لمناقشة العملات المشفرة، كان موقع ريديت الخاص بأوهانيان موطنًا لعدد من المنتديات للمناقشة حول مشاريع العملات المشفرة المختلفة. حيث تقدم منتديات العملات المشفرة وبيتكوين على ريديت، من بين العديد من الآخرين، محادثة نشطة ذات صلة بالعملات المشفرة، حيث وصل عدد مستخدمي صفحة بيتكوين على ريديت إلى مليون مشترك في أواخر ٢٠١٨.

ولدى أوهانيان نفسه دور مباشر في المجال. حيث وضع أحد صناديقه ٥ ملايين دولار في مشروع لعبة بلوكتشين. كذلك قام المؤسس المشارك لريديت بتوقعات لأسعار بيتكوين وإيثريوم في يوليو ٢٠١٨، داعيًا لعودة بيتكوين وإيثريوم إلى أعلى نطاقات الأسعار على الإطلاق. وفي الشهر الماضي، أشار أيضًا إلى التطور الكبير في الصناعة.