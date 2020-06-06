سيحدد تصويت بلوكتشين مصير فلاديمير بوتين الرئاسي

تام شمس - السبت 6 يونيو 2020 12:58 صباحاً - سيتم تنفيذ التصويت الإلكتروني القادم لروسيا على التعديلات الدستورية باستخدام تقنية بلوكتشين.

حيث سيتمكن مواطنو موسكو من الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية لفلاديمير بوتين عبر الإنترنت من خلال التصويت الإلكتروني الذي يدعمه بلوكتشين. وحسبما تم الإعلان عنه على الموقع الرسمي لحكومة موسكو، يمكن للناخبين في موسكو الاشتراك في التصويت الإلكتروني القادم بدءًا من ٥ يونيو.

بلوكتشين تجعل الاقتراع "من المستحيل اختراقه تقريبًا"

من المقرر أن يتم التصويت الإلكتروني في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ٣٠ يونيو، وسيطبق التصويت الإلكتروني تقنية بلوكتشين "لضمان الأمن والشفافية". وحسبما تم الإعلان عنه رسميًا، سيساعد بلوكتشين على إخفاء هوية كل صوت وتشفيره لتوفير الأمان وعدم قابلية التغيير للبيانات.

حيث يقول الإعلان الرسمي إنه نظرًا لأن شبكة بلوكتشين "لا تحتوي على خادم واحد"، فمن المستحيل تقريبًا اختراق السلسلة.

وفي نص ما جاء بالبيان:

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"ستضمن تقنية بلوكتشين سلامة وشفافية التصويت الإلكتروني. حيث لا تحتوي هذه الشبكة على خادم واحد: من أجل تغيير المعلومات المتعلقة بالنشرات، ومن الضروري الحصول على موافقة معظم المشاركين في الشبكة، لذلك يكاد يكون من المستحيل اختراق السلسلة. والتصويت نفسه مجهول المصدر ومشفّر".

في الإعلان، لم تحدد حكومة موسكو نوع تقنية بلوكتشين التي سيتم استخدامها بالضبط خلال التصويت. كما لم تذكر الهيئة أي شركة تساعد في تطبيق التكنولوجيا لعملية التصويت.

يمكن أن يمدد التصويت ولاية بوتين لمدة ١٢ سنة أخرى

أثناء التصويت، سيختار المواطنون الروس إذا ما كانوا سيؤيدون التعديلات الدستورية.

وقد تم تقديم اقتراح التعديلات الدستورية لأول مرة في ١٥ يناير ٢٠٢٠، ويهدف إلى السماح لبوتين بالاستمرار لفترتين إضافيتين لمدة ست سنوات - حتى عام ٢٠٣٦. وإذا صوت الشعب الروسي ضد التعديلات، فسيضطر بوتين أخيرًا إلى ترك منصبه الرئاسي في عام ٢٠٢٤. وكان بوتين يعمل في منصبه إما كرئيس أو رئيس وزراء منذ عام ١٩٩٩.

وخلال فترة حكمه الطويلة، فشل بوتين في تقديم تشريع لصناعة العملات الرقمية في روسيا على الرغم من إصدار العديد من المواعيد النهائية لاعتماد أحدها. وقد يحكم الرئيس الروسي مصير واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية و بلوكتشين في جميع أنحاء العالم. فوفقًا لتقارير كوينتيليغراف، كانت روسيا تقود العالم في عام ٢٠٢٠ من خلال حصتها في تداول بيتكوين (BTC) العالمي في بورصة لوكال بيتكوينز من نظير إلى نظير.