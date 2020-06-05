قطاع بلوكتشين في المكسيك ينمو بنسبة ٩٠٪ في عامين على الرغم من كوفيد-١٩

تام شمس - الجمعة 5 يونيو 2020 11:51 مساءً - تضاعف حجم صناعات بلوكتشين والتكنولوجيا المالية في المكسيك تقريبًا على مدار عامين فقط، وذلك وفقًا للبيانات المقدمة إلى كوينتيليغراف من قبل شركة ليغال بارادوكس التي تركز على بلوكتشين.

وتقدر الشركة أن قطاع التكنولوجيا المالية و بلوكتشين في المكسيك نما بنسبة ٩٠٪ منذ عام ٢٠١٨، واصفةً الدولة بأنها أنشأت "معيارًا" للصناعة في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وسط وباء فيروس كورونا، تلاحظ ليغال بارادوكس زيادة في التبني المحلي لتقنية السجلات الموزعة، أو DLT، حيث تتحول الشركات التقليدية الكبيرة إلى حلول بلوكتشين في محاولة للحد من أوجه القصور وأفضل وضع يمكنها البقاء من أجل مناخ الأعمال الحالي.

وقد ذكرت الشركة أن "عدد اللاعبين من القطاعات التقليدية الذين يرون مستقبلهم نجاتهم في هذه الحلول التكنولوجية يعتبر هائلًا".

أكثر من ٦٤٠ شركة للتكنولوجيا المالية تعمل في المكسيك

تشير ليغال بارادوكس إلى وجود أكثر من ٦٤٠ كيانًا يعمل حاليًا في قطاع التكنولوجيا المالية في المكسيك، مع وجود ٤٤٣ أو ٦٩,١٪ من الشركات في مكسيكو سيتي.

Advertisements

وكانت نويفو ليون هي ثاني أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في البلاد مع ٦١ شركة، تليها خاليسكو مع ٤٤ وكويريتارو مع ١٤ شركة وولاية المكسيك مع ١١ شركة. وعلى هذا النحو، تمثل خمس مدن مكسيكية ما يقرب من ٩٠٪ من شركات بلوكتشين والتكنولوجيا المالية في البلاد.

حيث يقدر كارلوس فالديراما، المدير الإداري لشركة ليغال بارادوكس أن الشركة عملت مع ما يقرب من ١٩٠ شركة في هذا القطاع، أو ما يقرب من ثلث جميع الكيانات النشطة منذ إطلاقها في عام ٢٠١٧.

الإقراض وإدارة الثروة يسيطران على القطاع

تشير ليغال بارادوكس إلى أن الإقراض يمثّل أكبر شريحة للتكنولوجيا المالية وتقنية السجلات الموزعة المكسيكية، حيث يمثلان ما يقرب من ١٧٪ من جميع الشركات.

كما تمثّل أدوات التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات ما يزيد قليلًا عن ١٤٪ و١٢٪ على التوالي، بينما تجلس شركة المدفوعات بنسبة ١٠٪ تقريبًا.

وجاءت التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا العقارات كأقل القطاعات نشاطًا في الصناعة، ويمثلان أقل من ٠,٥٪ من الصناعة.