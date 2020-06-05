هل يقدم مجال بلوكتشين أعذارًا لمشاكله؟

تام شمس - الجمعة 5 يونيو 2020 11:51 مساءً - كجزء من منشور مدونة يوضح بالتفصيل نهجًا مختلفًا لتوسيع نطاق معاملات بلوكشين، أشار رئيس تطوير عقود وويفز الذكية، إيليا سماغين، إلى أن مجال بلوكتشين غالبًا ما يقدم أعذارًا لأوجه قصوره.

حيث قال سماغين في ٤ يونيو إن "أحد الأشياء التي يجيدها الأشخاص في بلوكتشين هو توضيح سبب كون قيود المستخدم والإزعاج غير مهمة وهي في الواقع الحلول بدلًا من المشاكل".

لا تزال بلوكتشين صناعة شابة

على الرغم من أن بعض الأسس والإلهام لتقنية بلوكتشين قد دخلت حيز التنفيذ في السنوات السابقة، إلا أن التكنولوجيا اكتسبت زخمًا حقيقيًا مع بداية الإصدار الرسمي لبيتكوين في عام ٢٠٠٨. حيث شهدت بلوكتشين اعتمادًا كبيرًا منذ عام ٢٠٠٨، على الرغم من أن العديد من الجوانب لا تزال تظهر شباب التكنولوجيا - مثل المعاملات الأوقات والقيود ومشكلات المفاتيح الخاصة، وانتشار الاختراقات.

وقد أوضح سماغين أن "عبارات البذور، بدلًا من أن تكون محفوفة بالمخاطر ويصعب إدارتها، تصبح "تحت السيطرة" أو حتى "من السهل تذكرها"، الأمر الذي يحول الموقف بنفس الطريقة التي ادعى أنها شائعة في الصناعة.

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وأضاف:

"كل اختراق للتمويل اللامركزي، وبشكل أساسي خسارة أموال، هو" درس قيم "(وهو عرجًا في بعض الأحيان مثل تعليم رواد الأعمال كتابة اختبارات لرموزهم). الإنتاجية المنخفضة" تدفع معدلات رسوم تنافسية ". وعلى هذا النحو، فإن حدود الغاز أثناء تنفيذ البرنامج النصي "تضمن استقرار الشبكة"".

ويفز تذكر حلًا مجردًا

قام سماغين بتفصيل حل لمشكلة معاملات بلوكتشين المقترحة. ومشيرًا إلى ضرورة فرض حدود على معاملات بلوكتشين، اتخذ نهجا مختلفًا واصفا إياها بطريقة "تحت الغطاء". حيث قال إنه "ينبغي تقسيم المعاملات التجارية إلى معاملات بلوكتشين".

ويقسم النهج بشكل أساسي المعاملات التجارية إلى عدد من معاملات بلوكتشين، ويكمل العملية تلقائيًا بدلًا من الحاجة إلى التدخل اليدوي في كل حدث.