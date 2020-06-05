تظهر هذه العوامل أن Bitcoin قد ينفجر قريبًا فوق 10K دولار

يتعافى Bitcoin ويظهر إشارات إيجابية فوق مستوى 9700 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يتسارع سعر BTC أعلى من 10K دولار طالما أنه فوق المتوسط المتحرك لكل 100 ساعة.

يقوم Bitcoin بالتصحيح للأعلى وقام مؤخرًا بتطهير منطقة المقاومة 9،740 $.

كسر السعر حتى مستوى 9800 دولار وتم تداوله عند 9884 دولار.

يوجد نموذج استمراري صعودي يتشكل مع المقاومة بالقرب من 9،850 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج أن يرتفع فوق 9880 دولار و 9950 دولار طالما أنه فوق دعم 9680 دولار.

قد يرتفع سعر البيتكوين Bitcoin مرة أخرى

بعد تشكيل قاعدة دعم لائقة فوق 9400 دولار ، بدأ سعر البيتكوين في زيادة جديدة مقابل الدولار الأمريكي. كسر BTC تداول فوق مستويات المقاومة 9600 و 9740 دولار للانتقال إلى منطقة إيجابية.

حتى أنه استقر فوق مستوى 9700 دولار ومتوسط متحرك بسيط لكل 100 ساعة. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي عند 9690 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

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فتح الباب لمزيد من المكاسب وتم تداول السعر مرتفعًا عند 9884 دولارًا. تقوم Bitcoin حاليًا بدمج المكاسب والتداول بالقرب من مستوى 9800 دولار. اختبر مستوى تصحيح فيب 23.6% من الموجة الأخيرة من قاع 9469 دولار إلى ارتفاع 9884 دولار.

يوجد أيضًا نموذج استمراري صعودي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 9850 دولار على نفس الرسم البياني. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مقاومة المثلث ، فيمكن أن يتسارع السعر فوق مستويات 9900 و 9950 دولارًا.

تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 10000 دولار ، والتي فوقها توجد فرص لمزيد من الارتفاعات نحو مستويات المقاومة 10،400 دولار و 10،500 دولار على المدى القريب.

انخفاض جديد في البيتكوين Bitcoin ؟

على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من خط الاتجاه المثلث عند 9780 دولارًا. إذا فشل سعر البيتكوين في الارتفاع أعلى ، فيمكن تصحيحه أقل من 9780 دولارًا. يظهر الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 9680 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

مستوى تصحيح فيب 50% للموجة الأخيرة من قاع 9469 دولار إلى ارتفاع 9884 دولار يقترب أيضًا من 9677 دولار. قد تؤدي أي خسائر أخرى إلى إبطال وجهة النظر الصعودية الحالية ويمكن أن ينخفض السعر نحو منطقة الدعم عند 9400 دولار.