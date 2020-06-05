باحث: "ساتوشي لن يستخدم عملاته على الإطلاق"

تام شمس - الجمعة 5 يونيو 2020 08:57 صباحاً - قال الباحث الذي حدد ١,١ مليون عملة بيتكوين (BTC) التي قام ساتوشي ناكاموتو بتعدينها، إن بحثه يجعله يعتقد أن ساتوشي كان محبًا للغير ولن ينفق عملاته أبدًا.

حيث قال سيرجيو ديميان ليرنر، مصمم بروتوكول الطبقة الثانية من بيتكوين RSK والباحث المشهور في جلسة اسألي أي شيء على ريديت، إن الأمر استغرق منه ثلاث سنوات لاكتشاف عيوب الخصوصية في رمز بيتكوين الذي أدى إلى اكتشاف نمط باتوشي.

احترام خصوصية ساتوشي

يصف نمط باتوشي عامل تعدين استخدم خوارزمية تعدين مختلفة قليلًا وقام بتعدين حوالي ١,١ مليون بيتكوين. ويعتقد معظم الناس أنه ساتوشي ناكاموتو. حيث قال ليرنر إنه قرر عدم التعمق أكثر لعدم إزعاج المنشئ:

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"لا أريد التعمق أكثر في هذه المسألة وأشعر أنني ساهمت بما يكفي في شفافية بيتكوين. وقد يكون حفر المزيد هو دخول منطقة خصوصية ساتوشي".

لا يمكن أن تكون بيتكوين أكثر عدلًا

وقد رأى أنه بناءً على بحثه وفهمه لساتوشي، يعتقد أن منشئ بيتكوين لن ينفق أبدًا العملات التي قام بتعدينها: