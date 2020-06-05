الإغلاق بسبب فيروس كورونا يعزز تداول بيتكوين في روسيا

تام شمس - الجمعة 5 يونيو 2020 08:57 صباحاً - في ٤ يونيو، كشفت دراسة جديدة أجرتها عدد من بورصات العملات المشفرة في روسيا عن ارتفاع كبير في تداول بيتكوين (BTC) عبر روسيا منذ مارس وسط إغلاق كوفيد-١٩.

ووفقًا لتقارير آر بي سي، سلط ممثلون عن البورصات الروسية مثل باينانس وغارانتكس وإكسمو الضوء على نمو عدد المستخدمين في روسيا. ويعتبر هذا الرقم نسبيًا للزيادة في حجم التداول من مارس حتى يونيو.

زيادة في التسجيلات من مستخدمي روسيا

أوضح غليب كوستاريف، رئيس المكتب التمثيلي لباينانس في روسيا، أن عدد التسجيلات على منصتهم خلال أبريل ٢٠٢٠ كان أعلى مرتين من ديسمبر ٢٠١٩.

وأضاف:

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"تجدر الإشارة بشكل منفصل إلى أن شعبية تداول العقود الآجلة في تزايد بين الروس. ففي أبريل ومايو، ارتفع حجم التداول لهذه الأدوات مرتين في مارس وخمس مرات في يناير."

ومن ناحية أخرى، أوضح سيرجي مينديليف، مؤسس غارانتكس، أن الزيادة في النشاط في بورصات العملات المشفرة "لا ترتبط بالأشخاص الذين يسحبون الأموال من الودائع أو يتلقون مدفوعات من الميزانية".

يمكن لجائحة كوفيد-١٩ أن تفسر الزيادة الحادة في حجم تداول بيتكوين في روسيا

هذا هو السبب في أن المحلل في يونايتد تريدرز، فيدور أنشينكوف، يعتقد أن العزلة الذاتية من جائحة التاجي الوبائي كان أحد المحركات التي أدت إلى زيادة أحجام التداول.

أعطت بورصة العملات المشفرة إكسمو بعض الأرقام لشرح الزيادة الحادة في أحجام تداول بيتكوين. حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجي زدانوف، أن نشاط موقعهم نما بنسبة ١٥-٢٠٪، مسجلًا زيادة بنسبة ١٢٪ في المستخدمين الروس. وقد تمت مقارنة هذه الأرقام مع نفس الفترة من مارس إلى مايو ٢٠١٩.