بورصة العملات المشفرة أوكي إكس تطلق خيارات إيثريوم عل أن تتبعها خيارات إيوس

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 08:55 مساءً - أعلنت بورصة أوكي إكس عن إطلاق عقود خيارات إيثريوم (ETH) على منصة التداول الخاصة بها.

فوفقًا لإعلان بتاريخ ٤ يونيو، بعد إطلاق خيارات إيثريوم اليوم، ستطلق أوكي إكس أيضًا عقود خيارات إيوس يوم ١٨ يونيو. وقد أعلنت الشركة أيضًا أنها وضعت ١٠٠٠ إيثريوم في صندوق تأمين خيارات إيثريوم لمنع الاسترداد.

أوكي إكس الخيارات تعزز كتحوط لمخاطر التداول

وفقًا للإعلان، تسمح الخيارات للمتداولين بشراء أو بيع الأصول الأساسية للتحوط من المخاطر وتعظيم الأرباح. ويشرح الإعلان كيف يختلف العقد عن العقود الآجلة:

"بخلاف العقود الآجلة، لا يتعين على حامليها شراء أو بيع الأصل إذا اختاروا عدم ذلك". Advertisements

وتدعي أوكي إكس، وهي أكبر بورصة للعقود الآجلة لبيتكوين (BTC) منذ مارس، في إعلانها أن المشتقات المالية "تلعب دورًا لا غنى عنه في التحوط من المخاطر وتعظيم الأرباح".

ويوضح المنشور:

"على سبيل المثال، عندما ينخفض ​​سعر إيثريوم، يمكن للتجار الفوريين اختيار الاحتفاظ أو إغلاق مراكزهم فقط لخفض الخسائر. ومع خيارات إيثريوم، يمكن للمتداولين شراء خيارات البيع والاستفادة من انخفاض الأسعار لتعويض الخسائر في السوق الفورية مع الاحتفاظ بإيثريوم لتحقيق مكاسب مستقبلية محتملة."

ويتم تحديد أسعار العقد بواسطة أوكي إكس باستخدام نموذج بلاك في تحليل بيانات السوق في الوقت الفعلي. ومن ناحية أخرى، يتم تحديد سعر التسوية النهائية من خلال متوسط ​​مرجح زمنيًا لسعر الأصل على مدار فترة زمنية قبل انتهاء العقد.