بيتفينكس وتيثر ترفضان دعوى "لا أساس لها" مرفوعة ضدهما

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 08:55 مساءً - منذ ساعتين
تعاملت بيتفينكس وتيثر مع الدعوى المحدثة التي تتهمهما بالتلاعب بالسوق
نفت بيتفينكس وتيثر جميع الادعاءات الواردة في دعوى قضائية جماعية معدلة مرفوعة ضد الشركة الأم، آيفينكس، وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ اليوم من بيتفينكس.
وتتهم الدعوى المحدثة، التي تم رفعها يوم ٣ يونيو في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بتفينيكس وتيثر وبولونيكس والشركات التابعة لها بالتلاعب المزعوم في سوق العملات المشفرة. وقد تم رفع الدعوى الأولية في أكتوبر ٢٠١٩.
وقال المستشار العام في بيتفينكس، ستيوارت هوجنر، في معرض مواجهته للقضية التي "لا أساس لها":
"حتى بعد أن استغرق الأمر ثلاثة أشهر كاملة لتعديل شكواهم، تظل ادعاءات المدّعين غير مقيدة بالوقائع أو القانون. فهم يخلطون العلاقة المتصورة مع السببية في محاولة لدعم النظريات غير الصحيحة وغير المدعومة".
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