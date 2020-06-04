بيتفينكس وتيثر ترفضان دعوى "لا أساس لها" مرفوعة ضدهما

نفت بيتفينكس وتيثر جميع الادعاءات الواردة في دعوى قضائية جماعية معدلة مرفوعة ضد الشركة الأم، آيفينكس، وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ اليوم من بيتفينكس.

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وتتهم الدعوى المحدثة، التي تم رفعها يوم ٣ يونيو في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بتفينيكس وتيثر وبولونيكس والشركات التابعة لها بالتلاعب المزعوم في سوق العملات المشفرة. وقد تم رفع الدعوى الأولية في أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المستشار العام في بيتفينكس، ستيوارت هوجنر، في معرض مواجهته للقضية التي "لا أساس لها":