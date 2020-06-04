متصفح بريف يصل إلى أكثر من ١٥ مليون مستخدم نشط شهريًا

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 08:55 مساءً -

أعلن متصفح بريف، وهو متصفح ويب يدعم العملات المشفرة، عن زيادة عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة ١٢٥٪ خلال العام الماضي.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١ يونيو، وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا في متصفح بريف إلى ١٥,٤ مليون بنهاية شهر مايو. ومن ناحية أخرى، بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا ٥,٣ ملايين بعد زيادة بنسبة ١٦٥٪ خلال العام الماضي.

ووفقًا لبيانات شهر مايو، يستخدم حوالي ١٢,٣٢٪ فقط من إجمالي مستخدمي متصفح بريف ميزات العملات المشفرة في البرنامج. حيث أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة بريندان إيتش في ذلك الوقت:

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"عندما أصدرنا [متصفح بريف] لأول مرة للكمبيوتر، كان ٤٠٪ من حصة متصفح الكمبيوتر وعندما أضفنا الهاتف المحمول وجدنا أن الأشخاص كانوا أقل رغبة في استخدامه، ولكننا نعمل على جعله أكثر جاذبية للاستخدام بجعله أكثر راحة، مما يجعله يكافئ المستخدم أكثر."

إعلانات بريف التي تدعم العملات المشفرة تحظى بشعبية

متصفح بريف هو متصفح ويب مفتوح المصدر تم إنشاؤه بواسطة مؤسس موزيلا ومنشئ جافا سكريبت، بريندان إيك، وهو يركز على توفير خصوصية أفضل وحظر الإعلانات المتطفلة والمتتبعات. كما يوفر المتصفح أيضًا نظام إعلان اختياري يتم تشغيله بواسطة بلوكتشين إيثريوم وبيزك أتنشن كوين (BAT) الخاص بالشركة.

ووفقًا لمتصفح بريف، يبلغ متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور لإعلانات متصفح بريف لمدة ٩٠ يومًا ٩٪، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​الصناعة البالغ ٢٪. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات التي تستخدم الخدمة تشهد نسبة نقر إلى ظهور تصل إلى ١٥٪. كذلك كان هناك أيضًا أكثر من مليار حدث لتأكيد الإعلان حتى الآن، بزيادة ٩٣٠٪ مقارنة بـ ٩٧ مليون حدث تم الإبلاغ عنها في أكتوبر ٢٠١٩.