ازدهار تداول بيتكوين من نظير لنظير في الهند وسط زيادة الترحيب التنظيمي

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 08:55 مساءً - سجلت شركة باكسفول لتداول بيتكوين من نظير لنظير زيادات كبيرة في حجم التجارة الهندية مع زيادة ترحيب المناخ التنظيمي للبلاد.

في حديث إلى كوينتيليغراف، كشف الرئيس التنفيذي لشركة باكسفول راي يوسف أن اشتراكات المستخدمين الجدد الشهرية زادت بنسبة ٢٨٪، مضيفًا أن مجتمع باكسفول على تيليغرام يقترب من ١٠٠٠٠ عضو.

وجاءت الزيادة في عمليات الاشتراك من التجار الهنود بعد إلغاء المحكمة العليا للحظر الذي فرضه البنك الاحتياطي الهندي منذ فترة طويلة على البنوك التي تقدم خدمات مالية لشركات العملات المشفرة.

ارتفاع الحجم الهندي والاشتراكات في باكسفول

وفقًا للبيانات التي نشرتها يوسفول توليبس، زادت التجارة الهندية على باكسفول بنسبة ٨٨٣٪ من ٢,٢ مليون دولار إلى ٢٢,١ مليون دولار عند مقارنة الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

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ويؤكد يوسف أن دلهي ومهاراشترا وغرب البنغال وأوتار هي المدن الهندية التي تنتج أقوى نشاط تجاري من حيث عدد المعاملات.

في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، نمت الأحجام الهندية لشركة باكسفول لتتجاوز مليون دولار في الحجم الأسبوعي في المتوسط​​، حيث سجلت ثلاث مرات متتالية في جميع الأوقات في النطاق المكون من سبعة أرقام خلال شهر مايو. وقد بلغ الحجم الشهري للهند على باكسفول ٦,٢ ملايين دولار خلال شهر مايو، في حين أن المتوسط ​​لعام ٢٠٢٠ هو ٤,٤ ملايين دولار.

حيث قال يوسف: "إن السوق الهندي يحمل إمكانات وأهمية كبيرة لمستقبل اقتصاد العملات المشفرة. ونحن نركز بنشاط جهودنا في جلب العملة الرقمية إلى الجماهير في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على الفقر وتعزيز الاقتصادات وخلق فرص عمل، وخاصة في اقتصاد ما بعد كوفيد-١٩ ".