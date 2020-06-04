ترشيح "كريبتو مام" ​​للعمل كمفوض لهيئة الأوراق المالية والبورصات حتى عام ٢٠٢٥

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 08:55 مساءً - رشح الرئيس ترامب هيستر بيرس لتكون عضوًا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لولاية ثانية تنتهي في عام ٢٠٢٥. وقد أطلق على بيرس لقب "كريبتو مام'' لكونها أحد أكثر المؤيدين حماسة للعملات الرقمية في هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفي إعلان على موقع البيت الأبيض على الإنترنت بتاريخ ٢ يونيو، قالت السلطة التنفيذية للحكومة الأمريكية إنها أرسلت عشرة ترشيحات لشغل وظائف شاغرة أو الترشيحات للتجديد إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها، وسحبت واحدًا.

ومن بين الأسماء المطروحة كانت بيرس، التي عملت كواحدة من خمسة مفوضين في هيئة الأوراق المالية والبورصة منذ عام ٢٠١٨. وكان من المقرر أن تنتهي ولايتها الأولى في ٤ يونيو، ولكن هذا الترشيح ⁠ - إذا وافق عليه مجلس الشيوخ - سيبقيها في منصبها حتى ٥ يونيو ٢٠٢٥.

الملاذ الآمن لمشاريع التوكنات

تشتهر بيرس في مجتمع العملات المشفرة باقتراح ملاذ آمن من تسجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات لمشروعات التوكنات اللامركزية في فبراير. وسيتيح الاقتراح لمطوري الشبكات فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لبناء شبكة لامركزية بالإضافة إلى جذب المشاركين قبل الخضوع للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما كانت في بعض الأحيان الصوت الوحيد في اللجنة للدفاع عن العملات الرقمية. وعندما رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب صندوق تداول البيتكوين المتداول (ETF) من شركة ويلشاير فينيكس في نيويورك، عارضت بيرس الأمر علنًا، قائلة إن الأعضاء الآخرين كانوا يحرمون المستثمرين الأمريكيين من الوصول إلى بيتكوين (BTC). وفي مارس ٢٠١٩، جادلت أيضًا لصالح التنظيم الذاتي لأسواق العملات المشفرة.