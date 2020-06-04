منصة بلوكتشين تخطط لتتبع منتجات الشاي بقيمة ٢,٥ مليار دولار

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 03:04 صباحاً - أعلنت مقاطعة يونان الصينية عن الإطلاق الرسمي لمنصة التتبع التي تعمل ببلوكتشين لمزارع شاي بوير يوم ٣ يونيو.

وقد تم الإعلان عن منصة بلوكتشين لأول مرة في مؤتمر إطلاق منتج تتبع الشاي الجديد في مؤتمر 2020 Phoenix Nest Ancient Tree Spring في كونمينغ، يونان. وسيستخدمون المنصة لإجراء مراقبة الجودة والمبيعات وعمليات تمويل القروض على ٤٢٠٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء المقاطعة.

ووفقا لتشاينا نيوز، تشتهر المقاطعة بمجموعة متنوعة من الشاي المخمر الداكن. كما أنها أكبر مصدر للمنتجات الزراعية الصينية، وبلغت ما يقرب من ٣٣ مليون دولار في عام ٢٠١٨ وفقًا للتقارير.

تنفيذ تقنية بلوكتشين في صناعة كبيرة

وفقًا للتقرير، فإن منتجات صناعة شاي بوير تنتج ٢,٥ مليار دولار في المتوسط.

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ومن خلال مسح رموز QR داخل المنصة التي يعمل بنظام بلوكتشين، قد يتمكن العملاء من مراجعة المعلومات حول قاعدة المواد الخام لكل منتج وعملية الإنتاج والتخزين واختبار الجودة ومبيعات المنتجات والدعم المالي وغيرها من البيانات.

تعود أصول اهتمام صناعة شاي بوير إلى بلوكتشين إلى عام ٢٠١٩. حيث أرادت المقاطعة دمج حلول التتبع القائمة على تقنية بلوكتشين. وقد قامت ببناء برنامج تجريبي في مارس ٢٠٢٠ يسمى "منصة تتبع بلوكتشين الجودة."

حتى الآن، تم إطلاق ٢٥ منتجًا من ٢٥ شركة بنجاح من خلال المنصة، وتأمل المقاطعة في دمج التقنيات الجديدة في المستقبل. وتشمل هذه تقنية التعرف على الملمس، وتقنية مكافحة التزييف، وحلول رقاقة التشفير الاتصال القريب.