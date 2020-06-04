كيف تعمل جيميني مع محفظة سامسونغ

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 03:04 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة جيميني الأسبوع الماضي عن التوافق مع محفظة سامسونغ بلوكتشين، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع البورصة من خلال المحفظة.

وقد أبلغت جانين هايتوور سيليتو، المدير التنفيذي للعمليات في جيميني، كوينتيليغراف عن طريق مراسلات البريد الإلكتروني، أن "مستخدمي محفظة سامسونغ بلوكتشين من الولايات المتحدة وكندا يمكنهم شراء وبيع وتخزين العملات المشفرة على هواتفهم من خلال بورصة جيميني".

المنصتان تمتزجان

قالت جانين هايتوور سيليتو إن تطبيق سامسونغ بلوكتشين واليت يعرض الأموال المحتفظ بها في بورصة جيميني، مما يسمح للعملاء بالتفاعل مع المنصة. وبشكل أساسي، يتمتع المستخدمون الآن بتجربة تسوق واحدة من خلال نقطة دخول واحدة.

وقد أوضحت هايتاور سيليتو:

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"يفتح المستخدمون تطبيق سامسونغ بلوكتشين واليت الخاص بهم، ويشرعون في شراء العملة المشفرة ويتم إرسالهم إلى تطبيق جيميني لإكمال عملية شراء العملات الرقمية المشفرة. وبعد الانتهاء، يُطلب منهم إرسال أصولهم إلى محفظة سامسونغ بلوكتشين."

خطط الاندماج المستقبلية

يعمل التكامل الحالي مع هواتف سامسونغ غالاكسي من خلال تطبيق قابل للتنزيل. ولم تتمكن جانين هايتوور سيليتو من تقديم تفاصيل حول أي مشاركة مماثلة حاليًا أو مستقبلية من أبل و آي و إس، مع ملاحظة:

"إن مهمة جيميني هي تمكين الفرد من خلال العملات المشفرة، مما يعني أن توسيع نطاق الوصول إلى العملات المشفرة وسهولة استخدامه لأكبر عدد ممكن من الأشخاص هو هدف دائمًا".

وعلى الرغم من أنهما معروفان بعملهم مع المنظمين، فإن مؤسسي جيميني، تايلر وكاميرون وينكلفوس يقدران أيضًا حماية المستخدم، حسبما تم التعبير عنه في حلقة بودكاست أخيرة مع بيتر ماكورماك.