شركة أمريكية تعلن تركيب ٧٠٠ جهاز تعدين برقائق أسيك مع المزيد في الطريق

تام شمس - الخميس 4 يونيو 2020 03:04 صباحاً - أعلنت شركة ماراثون بيتنت غروب الأمريكية، أنها قامت بتركيب ٧٠٠ وحدة من وحدات الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات أو أسيك لتعدين بيتكوين (BTC).

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٣ يونيو، قامت ماراثون بيتنت غروب بتثبيت ٧٠٠ جهاز واتماير إم٣٠إس + أسيك التي تنتجها مايكرو بي تي. ويقال أن الشركة تنتظر أيضًا تسليم ١١٦٠ وحدة أنتمينرإس١٩ برو التي تنتجها شركة بيتماين الرائدة في مجال رقائق أسيك للتعدين.

وفي أواخر مارس، أعلنت بيتماين أنها باعت الدفعة الأولى من أجهزة أنتمينر إس١٩ وإس ١٩ بروز في غضون ٢٤ ساعة بعد بدء قبول الطلبات. وفي ١ يونيو، أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق أحدث أجهزة أنتمينر تي١٩ الذي يتميز بمعدل هاش SHA٢٥٦ يبلغ ٨٤ تيراهاش/ ثانية.

شركة غنية بمعدلتا الهاش

يتميز أنتمينر إس١٩ برو بمعدل هاش يبلغ ١١٠ تيراهاش في الثانية وكفاءة طاقة تبلغ ٢٩.٥ ±٪٥ جول/تيراهاش. وهذا يعني أن مجموعة ماراثون بيتنت غروب تنتظر إضافة ١٢٧,٦٠٠ بيتاهاش/ ثانية إلى معدل الهاش تحت سيطرتها. ومع جمع ٧٠٠٠٠ تيراهاش في الثانية من ٧٠٠ واتسمينر إم٣٠إس + أجهزة أسيك (١٠٠ تيراهاش/ثانية لكل منها)، فإن ذلك سيؤدي إلى حصول الشركة على إجمالي معدل هاش يبلغ ١٩٧,٦٠٠ بيتهاهاش/الثانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من توقع آدم ترايدمان، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل إ بي آسيا، أن صناعة التعدين ستستمر في رؤية انتقا معدل الهاش من الشرق إلى الغرب. حيث ذكر أيضًا أنه يشهد بالفعل بدء الانتقال.