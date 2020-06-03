تيلوس تخطط لاستخدام بلوكتشين لمنصة المساعدة الغذائية

تام شمس - الأربعاء 3 يونيو 2020 05:57 مساءً - أعلنت شركة تيلوس القائمة على نظام إيوس عن شراكة مع مزود البطاقات الافتراضية All_EBT لتوسيع نطاق خدمة الشركة لبرامج المساعدة الغذائية.

وستشهد الشراكة استخدام بلوكتشين من تيلوس لتسهيل المدفوعات بين أصحاب المصلحة في All_EBT في المساعدة الغذائية والصالح العام.

وAll_EBT مدعومة من دريبر أسوشيتس وإيوس وفيسبوك، وتسمح للمستفيدين من تحويلات المنافع الإلكترونية - أو EBT - بإنفاق تلك المزايا عبر الإنترنت. ويطالب موقع الشركة حاليًا المستخدمين بالانضمام إلى قائمة انتظار.

كانت الشركة قد فازت سابقًا بمسابقات الهاكاثون التي نظمها فيسبوك وواي كومبينيتور، وحصلت على جائزة التأثير الاجتماعي لإيوس يو هكاثون في ٢٠١٨.

توفر All_EBT أيضًا وسيلة للمستهلك لاستخدام العملات المشفرة.

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تيلوس تستخدم تقية السجلات الموزعة لتأمين المساعدة الغذائية

قال مؤسس All_EBT والرئيس التنفيذي للشركة إلي مورين: "في أمريكا وحدها، يعيش أكثر من ٢٢٪ من السكان، ٥٤ مليون شخص، على قسائم الطعام".

وأضاف: "لقد ارتفع هذا الرقم على مدى الأسابيع والأشهر القليلة الماضية وسط جائحة كوفيد-١٩، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يحصلون على قسائم الطعام الحصول على طعام صحي وخدمات مالية".

كما أخبر جاستن جيوديسي، رئيس المنتجات في مؤسسة تيلوس، كوينتيليغراف أن بلوكتشين الخاصة بهم "سيتم استخدامها لإنشاء سجل غير قابل للتغيير لبيانات EBT"، مما يجعل البيانات "يمكن التحقق منها ومراجعتها وقابلة للتتبع للمستخدمين والتجار والحكومة."

وأضاف أن "النتيجة النهائية ستمثل بشكل أساسي في زيادة الثقة في النظام وخفض التكاليف وحماية الاحتيال التي لم تكن لتصبح ممكنة بدون تقنية بلوكتشين".

خلال شهر أبريل، دخلت تيلوس في شراكة مع منصة ملكية DNA المستندة إلى بلوكتشين جينوبنك لإنشاء تطبيق يسهل الوصول المجهول إلى فحوصات فيروس كورونا.