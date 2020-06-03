ريبل والبنك المركزي البرازيلي يعقدان جلسة مغلقة لمناقشة "المسائل المؤسسية"

تام شمس - الأربعاء 3 يونيو 2020 03:55 مساءً - عقدت ريبل، الشركة المرتبطة بعملة XRP المشفرة، اجتماعًا مغلقًا مع البنك المركزي البرازيلي يوم ٣٠ مايو لمناقشة "المسائل المؤسسية".

ووفقًا لموقع المؤسسة المالية، فقد عقد رئيسها روبرتو كامبوس نيتو مؤتمر فيديو مع الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد غارلينغهاوس وثلاثة ممثلين آخرين لشركة العملات المشفرة.

وهناك القليل من التفاصيل حول الحديث لأنه تم إغلاقه أمام وسائل الإعلام، على الرغم من أن موقع الويب يذكر "المسائل المؤسسية" كهدف عام للاجتماع.

خطط ريبل في البرازيل

ظهرت خطط ريبل الطموحة لأمريكا اللاتينية والبرازيل على وجه الخصوص في يونيو من العام الماضي، عندما أطلقت الشركة مكتبًا في ساو باولو بهدف التوسع عبر القارة.

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وتعتبر أسواق التحويلات هي الفائدة الأساسية لريبل، لأنها تنوي تسهيل التسويات عبر الحدود باستخدام عملة XRP المشفرة. وتقدر تدفقات التحويلات البرازيلية بـ ٢,٥ مليار دولار، مما يجعل السوق المحلية هدفًا مرغوبًا فيه لشركة العملات الرقمية.

في ديسمبر ٢٠١٩، أعلن لويز أنطونيو ساكو، المدير العام لشركة ريبل في البرازيل، والذي كان حاضرًا أيضًا في الاجتماع الأخير مع نيتو، عن عزم الشركة على تعزيز الشراكات مع البنوك والمؤسسات الأخرى في البرازيل طوال عام ٢٠٢٠.

وحتى الآن، حصلت ريبل على تحالفات مع ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين محليين رئيسيين - سانتاندير وبراديسكو وبانكو رينديمنتو - عبر شبكة الخدمات المالية القائمة على بلوكتشين ريبل نت.