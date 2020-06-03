بلوكتشين هي جزء من الخطة الرئيسية للصين لإنشاء جزيرة جديدة منافسة لهونغ كونغ

تام شمس - الأربعاء 3 يونيو 2020 02:59 صباحاً - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم ١ يونيو أنّ السلطات الصينية أصدرت خطة رئيسية لتحويل إقليم هاينان الجزري الجنوبي إلى ميناء للتجارة الحرة، وسيركز نظام الموانئ التجارية على تسهيل التجارة الحرة والاستثمار وتدفقات رأس المال عبر الحدود في الجزيرة بأكملها.

إصلاح المؤسسات الحكومية

تشجع الخطة الرئيسية المؤسسات الحكومية على استخدام بلوكتشين وغيرها من التقنيات لإصلاح وظيفة الحكومة. وتأمل السلطات في أن تساعد التقنيات الحديثة الجديدة في بناء نظام شامل وعلمي وموحد وفعال لإدارة الموانئ الحرة. وأضافوا أنه:

"يجب أن نمنح دورًا كاملًا لدور تكنولوجيا المعلومات الحديثة، مثل البيانات الضخمة وبلوكتشين، مع توحيد معايير الخدمة الحكومية من خلال منصات الخدمة الحكومية، وتحقيق إعادة هندسة العمليات الحكومية والخدمة الحكومية، وتعزيز المشاركة المنظمة للبيانات وتحسين الخدمة الحكومية ومستوى الإدارة."

كما تقول الصين إنها ملتزمة بتعزيز تطبيق تقنية بلوكتشين في معاملات الملكية الفكرية والشهادات والجوانب الأخرى واستكشاف نماذج جديدة مناسبة لتطوير موانئ التجارة الحرة.

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هاينان مقابل هونغ كونغ

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة للجزيرة في أبريل ٢٠١٨، عن قرار تطوير جزيرة هاينان بأكملها إلى منطقة تجريبية حرة.

وفي وقتٍ سابق من العام الماضي، أشار أغنى رجل في الصين جاك ما في المجلس الاستشاري لقادة الأعمال أن هاينان يجب أن تهدف إلى "تجاوز هونغ كونغ" من خلال أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية في العصر الرقمي. وقد تم إنشاء المجلس لتقديم المشورة للحكومة بشأن خطتها لتسريع انفتاح هاينان وتطوير منطقة التجارة الحرة التجريبية في هاينان، وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وتقول الخطة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة إن ميناء التجارة الحرة في هاينان "سيتم تأسيسه بشكل أساسي" بحلول عام ٢٠٢٥ وسيصبح "أكثر نضجًا" بحلول عام ٢٠٣٥.