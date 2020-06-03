الاتجاه الصاعد في الاهتمام السائد بالعملات المشفرة بدأ في الخريف الماضي

تام شمس - الأربعاء 3 يونيو 2020 02:59 صباحاً - شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا في الاهتمام السائد بدءًا من الخريف الماضي - قبل أن تبدأ إجراءات كوفيد-١٩، وفقًا لمجموعة فلوتينغ بوينت غروب أو FPG، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الخوارزمية تم تصميمها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

حيث قال كيفن مارش، الشريك المؤسس لشركة FPG، لكوينتيليغراف يوم ٢٨ مايو بعد تأكيد وجود اهتمام متزايد بتداول العملات الرقمية السائدة: "إن جزءًا متزايدًا من آفاقنا الواردة هم من المشاركين في الصناعة القادمين من أسواق العملات والأسواق والمشتقات.

فرصة العملات الرقمية

من خلال الالتزام باللوائح الأمريكية، تقدم FPG للاعبين المؤسسيين عددًا من الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات وغيرها من التقنيات لأتمتة التجارة. كما أشار مارش إلى أوجه تشابه بين مصلحة تداول العملات المشفرة القادمة.

وموضحًا، أضاف:

"توفر أسواق العملات المشفرة مجموعة جديدة وجذابة من الأعمال التجارية المليئة بالفرص لمديري الأصول وطريقة مبهرجة لجذب عملاء إضافيين لمقدمي الخدمات." Advertisements

ومع ارتفاع الأسعار بأكثر من ١٧٠٪ من انخفاض عام ٢٠٢٠ الناجم عن فيروس كورونا، شهدت بيتكوين عددًا من كيانات السوق التقليدية التي أعربت عن اهتمامها بالصناعة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك مؤسس صندوق التحوط الملياردير بول ودور جونز.

الاتجاه قد بدأ في الخريف الماضي

على الرغم من أن العملات المشفرة قد شهدت ارتفاع الأسعار والانتباه منذ تدابير كوفيد-١٩ وانتشر الخوف في جميع أنحاء العالم في مارس ٢٠٢٠، إلا أن FPG قد شهدت ارتفاعًا في اهتمام العملات المشفرة في الربع الرابع من عام ٢٠١٩، حسبما قال مارش. حيث قال "يبدو أن جائحة كوفيد ١٩ لم يكن له تأثير يذكر على هذا الاتجاه" مضيفًا:

"في الواقع، قد يؤدي عدم النشاط المرتبط بالعمل من المنزل إلى منح العديد من صانعي القرار ذوي الصلة ميلًا للتفكير خارج الصندوق والتفكير في مبادرات استراتيجية جديدة مثل المغامرة في العملات المشفرة."

وقد جذبت FPG الأسبوع الماضي مليوني دولار من عدد من المستثمرين، بمن فيهم مؤسس أنجل ليست نافال رافيكانت.