هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية توافق على خدمات العملات المشفرة

وافقت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية المعروفة ب FINMA ، على بنكين مقرهما في زيورخ لتقديم مجموعة من خدمات العملات المشفرة ، بما في ذلك التداول والحضانة. أعلن بنك Maerki Baumann في وقت لاحق عن إطلاق منصة التداول الخاصة به للعملات المشفرة الرئيسية بينما يقدم Incore Bank مجموعة من خدمات التشفير.

شركة ماركي بومان أطلقت مكتب لخدمات تداول العملات المشفرة و حفظها

صرح ماركي بومان Maerki Baumann ، وهو بنك خاص مقره في زيوريخ ومزود بمكتب تشفير مخصص ، يوم الجمعة بأنه حصل على ترخيص من هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية لتقديم تداول وحفظ العملات الرقمية بالإضافة إلى الأصول الرقمية الأخرى كالرموز المميزة. من خلال هذا الترخيص الجديد ، سيعرض البنك على عملائه تداول وحفظ العملات المشفرة ابتداءً من هذا الشهر. وفي إشارة إلى أن منصة التداول الخاصة به ستدعم أيضًا رموز ERC20 ، أوضح البنك:

ستعرض Maerki Baumann في البداية التداول في العملات المشفرة الرئيسية ، وهي BTC و BCH و ETH و LTC و XRP.

إلى جانب توفير حسابات مصرفية تجارية لشركات التشفير و البلوكشين ، يشرف البنك أيضًا على عروض العملات الأولية ICO وعروض رمز الأمان STO لعملائه. حتى 31 ديسمبر 2019 ، كان لدى البنك ما يقرب من 8.5 مليار فرنك سويسري أي 8.84 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة ، 80% منها نشأت في سويسرا و 10% في ألمانيا.

يحدد إعلان يوم الجمعة خطط البنك على المدى القريب لتوسيع عالم العملات المشفرة القابلة للتداول وخدمات الاستثمار المشفرة في النصف الثاني من العام. تفاصيل البنك:

لا شك أن شركة Maerki Baumann في أن الأصول الرقمية ستكون عنصرًا ثابتًا في الاستشارات الاستثمارية المهنية وخدمة إدارة الأصول في المستقبل.

أطلق بنك إنكور العديد من خدمات التشفير

البنك الثاني الذي فوضته هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية مؤخرًا لتقديم خدمات التشفير هو Incore Bank ومقره زيوريخ ، وهو بنك للمعاملات يوفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للمؤسسات المالية ، مثل التسوية ، والحضانة ، والمدفوعات ، والمحاسبة ، والامتثال ، والدعم الضريبي. من عملائها Maerki Baumann. أعلن Incore يوم الجمعة أن الهيئة التنظيمية المالية السويسرية وافقت على تقدم كل الخدمات التي تدعم الأصول الرقمية” ، موضحًا:

Advertisements

وهذا يجعل Incore Bank أول بنك سويسري بين الشركات يقدم لمقدمي الخدمات المالية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم وصولاً سهلاً وآمنًا إلى فئة اأصول المشفرة.

أنشأ بنك إنكور مؤخرًا قسمًا للخدمات الرقمية لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات من الإصدار والتوزيع والسمسرة والتخزين. قال دانييل بلاتر ، رئيس الخدمات الرقمية في Incore، نحن نضمن الفصل الكامل بين أصول عملاء التشفير في محافظ فردية ، حيث لا يتطلب أي متطلبات رأسمالية إضافية من البنك العميل.

كما دخل البنك في شراكة مع عدة شركات في قطاع التشفير ، مثل الشركة السويسرية Crypto Finance AG. علق جان برزيك ، الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Finance:

نحن مقتنعون بأنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح عملة البيتكوين جزءًا من محفظة المنتجات القياسية للبنك. اتخذ بنك إنكور منهجًا مبكرًا ومتسقًا لهذا الموضوع ، وتمكنا على الفور من تنفيذ البنية التحتية للوساطة والحضانة لدينا.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف البنك أنه يخطط أيضًا لتوسيع خدمات الوساطة والحفظ والتحويل إلى الرموز الأمنية، مشيرًا إلى أنه قد دخل في شراكة مع Inacta AG ، وهي شركة استشارية سويسرية مستقلة لتكنولوجيا التشفير ، لتطوير خدمات إضافية في مجال الرمز المميز.

Maerki Baumann هو أول عميل لشركة Incore لخدمات التشفير ، بعد أن كان عميلاً قديمًا لشركة Incore والشركة الأم تمتلك حصة في بنك المعاملات. وأوضح البنك الخاص أن أوامر التداول التي تم تقديمها مع شركة Maerki Baumann سيتم نقلها من خلال الشركات الشريكة القائمة ، وعلى الأخص بنك المعاملات Incore Bank AG ، إلى وسطاء التشفير المحترفين وإلى أكثر البورصات الرائدة في العالم وأكثرها سيولة.

تابع اخبار سوق المال المشفر، عبر الفيسبوك Gulf365 Facebook و Gulf365 Telegram و Gulf365 Twitter.