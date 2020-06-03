يتردد Ethereum بالقرب من 250 دولارا و المزيد قادم

الايثريوم Ethereum يكتسب زخمًا صعوديًا واختبر مؤخرًا مقاومة 250 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يستمر سعر ETH أعلى فوق مستويات المقاومة 255 و 260 دولارًا.

يظهر Ethereum الكثير من الإشارات الإيجابية فوق مستوى 240 دولارًا.

يكافح السعر حاليًا للحصول على زخم صعودي فوق منطقة المقاومة 250 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتكوّن بدعم بالقرب من 242 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

من المرجح أن يتسارع الزوج أعلى فوق 255 دولارًا و 260 دولارًا على المدى القريب.

ارتفاع سعر Ethereum

اكتسب سعر ETH زخمًا صعوديًا فوق مستوى 245 دولارًا واختبر منطقة المقاومة 250 دولارًا. تشكلت قمة بالقرب من 251 دولارًا ويتداول السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة. و يكافح حاليًا للحصول على قوة فوق مستويات 250 دولارًا و 252 دولارًا.

اختبر سعر ETH مستوى تصحيح فيب 23.6% للموجة الأخيرة من قاع 235 دولارًا إلى قمة 251 دولارًا. يظهر الدعم الرئيسي الأول على الجانب السلبي بالقرب من مستوى 242 دولارًا. يوجد أيضًا خط اتجاه صعودي رئيسي يتكوّن بدعم بالقرب من 242 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

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خط الترند قريب من مستوى تصحيح فيب 50% للموجة الأخيرة من قاع 235 دولار إلى ارتفاع 251 دولار. إذا كان هناك اختراق هبوطي أدنى دعم خط الاتجاه ، فهناك خطر حدوث مزيد من الهبوط دون مستوى 240 دولارًا.

على الجانب الصعودي ، يجب أن تكتسب Ethereum زخمًا فوق منطقة المقاومة 250 دولارًا. تقع المقاومة الفورية بالقرب من مستوى 255 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 265 دولار.

يمكن أن تبدأ أي مكاسب أخرى في تحرك صعودي قوي وقد يتجاوز السعر مقاومة 275 دولارًا لاختبار 282 دولارًا أو حتى 295 دولارًا في الأيام القادمة.

الجوانب السلبية محدودة في ETH

إذا بدأ Ethereum تصحيحًا هبوطيًا ، فمن المحتمل أن يجد مشترين بالقرب من مستويات 242 دولارًا و 240 دولارًا. يظهر الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 235 دولارًا.

قد تؤدي أي خسائر أخرى بجر السعر إلى منطقة الدعم 232 دولارًا ، حيث من المرجح أن يتخذ المضاربون على الارتفاع موقفًا.