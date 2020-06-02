شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة "تك ماهيندرا" تقدّم دورات لشهادات بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 2 يونيو 2020 11:54 مساءً - دخلت شركة التكنولوجيا الهندية الرائدة تك ماهيندرا في شراكة مع آيديالابز الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم لتقديم دورات شهادة بلوكتشين.
وسيتم تقديم دورة الشهادة كمزيج من الفصول الدراسية المباشرة على الإنترنت وفي التدريب الشخصي في الحرم الجامعي. وسيتعرف الطلاب المسجلون في الدورة على أسس بلوكتشين وإيثريوم والعقود الذكية والتطبيقات اللامركزية وهايبرليدجر فابريك، من بين مواضيع أخرى.
وتنوي الشركتان بناء مجموعة مواهب لصناعة بلوكتشين يمكنها تلبية متطلبات الوظائف المتزايدة. حيث تشير الصفحة الإلكترونية الرسمية لدورات بلوكتشين إلى حدوث زيادة بنسبة ٢٩٠٪ في عدد وظائف بلوكتشين خلال العام الماضي.
وقد قالت تيك ماهيندرا للصحفيين: "هناك طلب كبير على مواهب بلوكتشين حيث أن نطاق التكنولوجيا واسع جدًا، ويمس مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة والاتصالات."
ومن المحتمل أن تك ماهيندرا نفسها يمكنها توظيف مرشحين معتمدين من هذه الدورة. حيث قال راجيش دودو، قائد فريق بلوكتشين في تك ماهيندرا، إن ذلك "سيوفر فرصًا تعليمية مثيرة للطلاب ويساعد تك ماهيندرا في الوصول إلى الموارد القابلة للنشر بسهولة على بلوكتشين".
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