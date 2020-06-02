شبكة السيولة عند الطلب من ريبل تسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا لزوج ريبل مقابل الدولار الأسترالي في بورصة بيتكوين ماركتس

تام شمس - الثلاثاء 2 يونيو 2020 09:55 صباحاً - وصلت السيولة عند الطلب لريبل مقابل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٥٦٤٠٥٣٠ دولار أسترالي في بورصة بيتكوين ماكتس.

فوفقًا لتغريدة أخيرة من مؤشر السيولة بوت، ارتفع مؤشر السيولة لبيتكوين ماركتس لزوج ريبل/الدولار الأسترالي إلى ١٥٦٤٠٥٣٠ دولار أسترالي - حوالي ١٠,٦ ملايين دولار أمريكي - في ٢ يونيو، متجاوزًا الرقم القياسي السابق. وقد شهدت سيولة ريبل في الأسواق الأسترالية ارتفاعًا ثابتًا إلى حد ما منذ بداية عام ٢٠٢٠، على الرغم من بقاء السعر بالقرب من ٠,٢٠ دولار أمريكي منذ ١٠ مايو.

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المصدر: ليكويديتي بي

شبكة السيولة عند الطلب أكثر شعبية من أي وقت مضى

أفاد كوينتيليغراف أن شبكة مدفوعات السيولة عند الطلب لشركة ريبل قد تضاعفت ثلاث مرات في حجم المعاملات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، بينما زادت قيمة الدولار الأمريكي المتداولة باستخدام السيولة عند الطلب بنسبة تزيد عن ٢٩٤٪. وكانت ريبل قادرة على تقليل إجمالي مبيعات ريبل من ١٣,٠٨ مليون دولار في الربع الرابع ٢٠١٩ إلى ١,٧٥ مليون دولار في الربع الأول ٢٠٢٠.

وقد وصف حاملي التوكنات سيولة ريبل بأنها "شريان حياة [السيولة عند الطلب] لريبل للمدفوعات عبر الحدود".