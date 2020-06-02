ويسترن يونيون تقدم عرضًا لشراء موني غرام

تام شمس - الثلاثاء 2 يونيو 2020 09:55 صباحاً - قد تشتري ويسترن يونيون شركة الدفع عبر الحدود، موني غرام.

فوفقًا لمقال بتاريخ ١ يونيو على بلومبرغ، قدم عملاق المدفوعات مؤخرًا عرض استحواذ على موني غرام. وإذا نجح ذلك، فسيجمع هذا بين أكبر شركتين لتحويل الأموال في الولايات المتحدة.

صعود وهبوط خلال الوباء

تسببت عمليات الإغلاق وأوامر الحماية في الأماكن استجابةً لفيروس كورنا في إغلاق العديد من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع المحلية لموني غرام.

وقد ارتفع عدد المعاملات الرقمية مع بقاء الأشخاص في منازلهم، لكنهم شكلوا ١٨٪ فقط من تحويلات الأموال في الربع الأول، وفقًا لبلومبرغ. وعلى الرغم من الشراكة مع ريبل في عام ٢٠١٩ لتسويات المدفوعات عبر الحدود الأجنبية، إلا أن موني غرام أفادت عن ربع أول "هادئ" لعام ٢٠٢٠.

تمتلك موني غرام قيمة سوقية تبلغ ١٥٥ مليون دولار تقريبًا، ويقدر حجم ويسترن يونيون بنحو ٨,٢ مليارات دولار.