شركة كنعان لتصنيع أجهزة التعدين تتطلع إلى إصدار ١٢,٤ مليون دولار في الأسهم للموظفين

تام شمس - الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:58 صباحاً - قدمت شركة كنعان لإنتاج الدوائر المتكاملة (أسيك) الخاصة بتعدين العملات المشفرة طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإصدار أسهم بقيمة حوالي ١٢,٤ مليون دولار لموظفيها.

ووفقًا لاستمارة إس-٨، المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم ٢٧ مايو، تتطلع كنعان إلى إصدار ما يقرب من ١٢,٤ مليون دولار من الأسهم العادية من الفئة أ مع سعر عرض أقصى يبلغ ٠,٢٤ دولار لكل سهم.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في أواخر نوفمبر ٢٠١٩، جمعت كنعان ٩٠ مليون دولار من خلال بيع ١٠٠٠٠٠٠٠ سهم مقابل ٩ دولارات لكل منها في الاكتتاب العام الأولي (IPO). ووفقًا لبيانات غوغل فاينانس، حتى وقت كتابة المقالة، فقد سهم الشركة ٧٦٪ من قيمته منذ الطرح العام الأولي ويبلغ الآن ٢,١٦ دولار.

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كنعان تواجه جدلًا حول الممارسات المشبوهة المزعومة

وفقًا لتقارير أوائل مارس، قدمت كنعان تحريفًا لإيراداتها المحتملة لعام ٢٠٢٠ لجذب المستثمرين للاكتتاب العام. وبعد ذلك بوقت قصير، أطلقت شركة روزين القانونية التي تركز على حقوق المستثمرين دعوى قضائية جماعية ضد الشركة. وتُتهم الشركة بإصدار بيانات كاذبة ومضللة أدت إلى تعرض المستثمرين لأضرار.

وحسبما أوضح تحليل كوينتيليغراف في هذا الموضوع، قبل شهر واحد من الاكتتاب العام الأولي أعلنت الشركة عن "شراكة استراتيجية" مع شركة غراندشورز المدرجة في بورصة هونغ كونغ. وكان من المفترض أن تشتري الشركة ما يصل إلى ١٥٠ مليون دولار من معدات التعدين في كنعان.

وسيمثل طلب غراندشورز لرقائق أسيك تقريبًا جميع إيرادات كنعان اللاحقة البالغة ١٧٧ مليون دولار. في حين يدعي المحللون أيضًا أن العميل لم يكن لديه طريقة لمتابعة الصفقة فعليًا، حيث أن الشركة لديها قيمة سوقية تبلغ ٥٠ مليون دولار و١٦ مليون دولار نقدًا.