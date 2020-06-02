المتظاهرون يستدعون بيتكوين في أعقاب وفاة جورج فلويد

تام شمس - الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:58 صباحاً - تشهد الولايات المتحدة أكبر احتجاجات منذ سنوات بعد وفاة جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس. ويقارنها البعض بتلك التي حدثت بعد مقتل مارتن لوثر كينغ جونيور في عام ١٩٦٨. وقد شارك مجتمع العملات المشفرة في الوضع.

حيث ردت شخصيات من مجال العملات المشفرة مثل الرئيس التنفيذي لباينانس "تشانغ بينغ زاو عبر تويتر بعد ستة أيام من الاحتجاجات الضخمة:

"#بيتكوين هي الاحتجاج السلمي"

وعلق براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، عبر تويتر أيضًا على الاحتجاجات، قائلًا إنه يقف متضامنًا "مع جميع الذين يقاتلون من أجل إنقاذ الأرواح السوداء".

العملات المشفرة ودورها في الاحتجاجات

قام العديد من المتظاهرين بالإشارة إلى بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة وانتشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث حمل متظاهر في رالي بنورث كارولينا، ملصقًا يشير إلى كتاب "بيتكوين آند بلاك أميركا" ​​، الذي كتبه إيسايا جاكسون، والذي "يستكشف التآزر بين اقتصاديات السود وبيتكوين وتكنولوجيا بلوكتشين".

كما نشر مشروع بيتكوين أيضًا التعليق التالي:

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ويستمر الجدل، وكذلك الاحتجاجات التي رد عليها المحافظون بإعلان حظر التجول في عدة ولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد انضمت ٧٥ مدينة في جميع أنحاء البلاد إلى الاحتجاجات ضد عنف الشرطة.

حيث حمل أحد المتظاهرين في دالاس لافتة تقول "بيتكوين سوف تنقذنا"، مع غضب عدد من المعلقين داخل وخارج صناعة العملات المشفرة:

دور العملات المشفرة في الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء العالم

لا تزال العملات المشفرة موضوعًا نوقش وسط الاحتجاجات التي جرت في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

حيث ذكر كوينتيليغراف في عام ٢٠١٩ أن حركة الاحتجاج المؤيدة للديموقراطية والمناهضة للحكومة في هونغ كونغ حفزت اعتمادًا أوسع للعملات المشفرة مثل بيتكوين.

كما دفعت الاضطرابات السياسية العديد من الشركات والأفراد المحليين إلى التحول إلى استخدام العملات الرقمية اللامركزية.

وفي أمريكا اللاتينية، لعبت العملات المشفرة دورًا في الاحتجاجات التي حدثت في الربع الأخير من عام ٢٠١٩ في تشيلي وكولومبيا وفنزويلا والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور وبيرو.