حصري: باينانس كوريا تدمج حل مراقبة مكافحة غسيل الأموال في الوقت الحقيقي من كوينفيرم

تام شمس - الاثنين 1 يونيو 2020 11:54 مساءً - ستراقب باينانس كوريا النشاط على منصتها لعلامات غسيل الأموال بفضل الحل الذي طورته كوينفيرم.

وستساعد الشراكة، التي تم الإعلان عنها يوم ١ يونيو، فرع باينانس في كوريا على الحفاظ على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) الناتجة عن قاعدة السفر التي أصدرتها

فرقة العمل المالية (FATF).

توفر كوينفيرم منصة لمكافحة غسل الأموال غير متاحة لبلوكتشين مقدمة إلى مؤسسات مختلفة تتعامل مع العملات المشفرة. ويشمل عملائها السابقون البنوك الأوروبية ومشاريع بلوكتشين مثل ريبل وRSK، ومقدمي خدمات حفظ مثل زابو وحكومة جبل طارق.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، قامت باينانس بالفعل بدمج حل كوينفيرم على منصتها الرئيسية في أكتوبر. ومع ذلك، تحتفظ منصة باينانس الرئيسية بشكل عام بعبء الامتثال الأدنى، مع تفضيل البورصة لفتح فروع متميزة في البلدان التي قد لا يعمل فيها هذا النهج، مثل الولايات المتحدة.

ما التغييرات في كوريا؟

هذا هو أول استخدام لحلول الامتثال لكوينفيرم على منصة باينانس الوطنية، بعد أقل من شهرين من إطلاق المنصة.

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وقد اتبعت كوريا نهجًا تنظيميًا صارمًا بشأن العملات المشفرة. حيث يشير تقرير تم الكشف عنه مؤخرًا إلى أن الوكالة المالية في البلاد كانت قلقة بشأن غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٧، وهو ما دفع موقفها المتشدد في العام التالي.

وكانت الدولة أيضًا واحدة من أكثر الدول التي تبنت إرشادات فرقة العمل المالية بصورة متحمسة، والتي أدت مباشرة إلى العديد من عمليات إزالة العملات التي تركز على الخصوصية في البورصات الكورية.

كما قدمت الدولة مشروع قانون في مارس من شأنه أن يشهد طلب بورصات العملات الرقمية لتصاريح للعمل. وقد قامت منافسة باينانس، بيتهامب، بدمج حل امتثال مماثل بالفعل استجابةً للقانون.

ومن غير الواضح كيف سيشعر المستخدمون النهائيون للبورصة بتكامل كوينفيرم. حيث قال غرانت بليزديل، المؤسس المشارك لـ كوينفيرم، لكوينتيليغراف إن الجناح يسمح بالمراقبة في الوقت الحقيقي، والتي يمكن استخدامها كأساس لحجب بعض الأموال، مثل تلك القادمة من الاختراق. وفي الختام أضاف:

"في نهاية المطاف، يعود الأمر إلى فريق الامتثال في باينانس بشأن ما يفعلونه فيما يتعلق بالبيانات والنتائج التي يقدمونها".

وتجدر الإشارة إلى أن باينانس سنغافورة قد جمدت حساب مستخدم سابقًا لاستخدام بروتوكول خصوصية كوين جوين قبل الإيداع. وكان الدافع وراء ذلك هو أنظمة مكافحة غسل الأموال القوية في البلاد، والتي اعتبرت كوين جوين كعامل خطر.