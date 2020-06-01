مشاهدة إطلاق سبيس إكس التاريخي في عالم الواقع الافتراضي القائم على إيثريوم

تام شمس - الاثنين 1 يونيو 2020 11:54 مساءً - لم يكن أول إطلاق لمركبة فضائية تم بناؤها وإطلاقها من الولايات المتحدة منذ حوالي عقد من الزمان قابلًا للعرض على قناة ناسا على يوتيوب - لذا فقد حصل مستخدمو عالم الواقع الافتراضي القائم على إيثريوم على مقاعد بالصف الأمامي.

حيث قالت ديسينترالاند في تغريدة يوم ٣٠ مايو إن إطلاق سبيس إكس الأخير سيكون متاحًا بشكل مباشر في عالم الواقع الافتراضي الخاص بها. وكان المستخدمون قادرين على مشاهدة الحدث في القاعة الافتراضية للبيئة حيث أرسل إيلون مسك اثنين من البشر إلى المدار في أول إطلاق خاص للمركبات الفضائية المأهولة في التاريخ.

لقطة شاشة لإطلاق سبيس إكس داخل ديسينترالاند. المصدر: ذا بلوك رانر

اللجوء إلى العالم الافتراضي

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها سكان عالم الواقع الافتراضي - أكثر من ١٢٠٠٠ شخص اعتبارًا من فبراير ٢٠٢٠ - بوصول غير تقليدي إلى الأحداث الكبرى. فعندما كانت العديد من البلدان لا تزال مقفلة بسبب جائحة فيروس كورونا، استضافت ديسينترالاند فعليًا مؤتمر كوين فيست السنوي في مارس.

وقبل إطلاقها في فبراير، جمعت المنصة مليون دولار خلال الطرح الأولي للعملة في عام ٢٠١٧، مما يسمح للمستخدمين بشراء قطع أرض افتراضية بعملة المنصة، مانا. وقد جاء التوكن مؤخرًا في المرتبة الثانية في قائمة كوينتيليغراف من أغلى خمسة توكنات غير قابلة للاستبدال في عام ٢٠١٩