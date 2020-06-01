بيتماين تطلق جهاز تعدين بيتكوين الجديد تي١٩ بعد الإطلاق المضطرب لأجهزة إس١٧

تام شمس - الاثنين 1 يونيو 2020 05:09 مساءً - أطلقت شركة بيتماين الرائدة في مجال معدات التعدين في العالم منتجها الجديد أنتمينر تي١٩ برقائق أسيك.

ووفقًا لإعلان يوم ١ يونيو، يتميز أنتمينر تي١٩ الجديد من بيتماين بمعدل هاش SHA٢٥٦ يبلغ ٨٤ تيراهاش/ ثانية بهامش خطأ ٣٪ وكفاءة طاقة تبلغ ٣٧,٥ جول/تيراهاش مع هامش خطأ ٥٪.

وسيتم بيع طراز أسيك الجديد على موقع الويب الرسمي للمنتج بدءًا من اليوم وستبدأ الشحنات بين ٢١ و٣٠ يونيو.

والرقائق المستخدمة في الجهاز الجديد هي نفسها تلك الموجودة في أنتمينر إس١٩ وإس١٩ برو، ولكنها تستخدم أيضًا مزود الطاقة إيه بي دبليو١٢ الجديد والبرامج الثابتة التي تمت ترقيتها. وبحسب ما ورد تسمح هذه التغييرات بسرعات بدء تشغيل أسرع لتجربة تعدين محسنة.

وقد قال ريكاردو موري، مدير عملية تعدين صغيرة في فنزويلا، كوينتيليغراف أن تي١٩ يعد تحسنًا كبيرًا على تي١٧ ومن المحتمل أن يؤدي إدخاله إلى زيادة معدل الهاش لبيتكوين. كما يعتقد أيضًا أن تقديم الجهاز الجديد ستساعد شبكة بيتكوين في اكتساب معدل الهاش مرة أخرى:

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"مع طرح جهاز تي١٩، يمكننا أن نتوقع أن ترتفع الشبكة إلى حد كبير وبالتالي ترتفع صعوبة التعدين أيضًا. وسيؤدي هذا إلى خفض الربحية وتمديد عائد الاستثمار المتوقع مرة أخرى".

ظهور مشكلات في إنتاج بيتماين مؤخرًا

يأتي الإعلان عن تي١٩ في أعقاب تقارير المجتمع الأخيرة التي تفيد بأن أجهزة أسيك أنتمينر إس١٧+ التي تم إطلاقها مؤخرًا من بيتماين كانت معيبة. حيث قال المؤسس المشارك لشركة استشارات العملة الرقمية والتعدين ومقرها الولايات المتحدة واتوم أرسيني غروشا:

"لم أر مثل هذا الإنتاج المعيب من قبل."

بعد فترة وجيزة من انتقادات أوائل شهر مايو، أكدا بيتماين أن العديد من وحدات أسيك من السلسلة لديها مشاكل كبيرة. وقد أخبر متحدث باسم الشركة كوينتيليغراف أنه يتم بالفعل إجراء محادثات مع العملاء الذين واجهوا المشاكل.