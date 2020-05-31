جون مكافي يصف توقعاته لوصول سعر بيتكوين إلى مليون دولار أمريكي بأنها "هراء"

تام شمس - الأحد 31 مايو 2020 11:52 مساءً - قام جون مكافي، المدافع عن العملات الرقمية غريب الأطوار ورجل الأعمال البريطاني الأمريكي، بنشر تغريدة اعترض فيها على توقعه السابق لوصول سعر بيتكوين إلى مليون دولار قائلًا إن ذلك "هراء" تمامًا مضيفًا أن الأشخاص الذين يصدقون توقعاته "السخيفة" يجب أن "يستقيظوا".

وقد استخدم مكافي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أمريكا الشمالية كمرجع للمقارنة لتوضيح سبب كون توقعه السابق هو مجرد مزحة، مشيرًا إلى أنه:

"إذا بلغ سعر بيتكوين مليون دولار، فإن القيمة السوقية ستكون أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لقارة أمريكا الشمالية بأكملها." Advertisements

مكافي يترك بيتكوين

في تغريدته الأخيرة، وصف مكافي بيتكوين بأنها تقنية العملات المشفرة "الأكثر تعقيدًا". وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالحط من قدر أول عملة مشفرة. ففي وقت سابق من هذا العام، وصف بيتكوين بأنها تقنية "قديمة" وكان توقعه للسعر الذي يصل إلى مليون دولار هو خدعته لجذب مستخدمين جدد إلى المجال.

قدم مكافي مؤخرًا عملته المشفرة التي تركز على الخصوصية والتي يطلق عليها اسم غوست وهو مقتنع بأن كل من عملته وعملة أخرى جديدة تسمى "هيكس" يمكن أن تجذب أشخاصًا جدد إلى مجال العملات المشفرة بكفاءة أكبر من بيتكوين على الإطلاق.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، اعترف مكافي أن مشروعه المخصص للخصوصية غوست "تم نسخه نسخًا" من العملة مفتوحة المصدر PIVX.