قطعةٌ فنية بعنوان "لا أستطيع التنفس" تُباع مقابل عملات مشفرة في مزاد

تام شمس - الأحد 31 مايو 2020 09:54 مساءً - باع أوسيناشي، وهو فنان نيجيري رقمي مهتم بالعملات المشفرة أحدث أعماله الفنية الرقمية "لا أستطيع التنفس" يوم ٣١ مايو مقابل ٧ إيثروم (ETH)، حوالي ١٧٠٣ دولارات في وقت كتابة المقالة على موقع شبكة التواصل الاجتماعي للفنون سوبر رير.

التمويل يذهب لمساعدة قضية

تُبرز لوحة أوسيناشي العنف الذي اندلع في مدينة ميديبوليس الأمريكية، وتم بيعها في أقل من ست ساعات في مزاد. ووفقًا للفنان، سيذهب جزء من العائدات إلى قضية بارزة. حيث ذكر أنه: "جزء من هذه العائدات ستذهب إلى حركة بلاك لايفز ماتر".

وكان أوسيناشي أول فنان نيجيري يعرض أعمالًا فنية في قمة أثيرييل في نيويورك عام ٢٠١٨. كما تم إدراجه في القائمة النهائية لجائزة استوديو بريدجمان ٢٠١٩.

سوق بلوكشين للفن

يتم إنشاء كل عمل فني على سوبر رير بشكل أصلي من قبل فنان في الشبكة. ثم يتم دعمه بواسطة بلوكتشين إيثريوم للتحقق من أصل وتتبع التاريخ الكامل للقطعة.

وقد تم ترميز القطعة الفنية على أنها توكن ERC-٧٢١ غير قابل للاستبدال، وهو عنصر عملة مشفرة رقمي قابل للتجميع يمكن تداوله أو الاحتفاظ به كاستثمار طويل الأجل، لأنه توكن فريد من نوعه مثل العمل الفني نفسه. ويمكن للفنانين اختيار إما طرح إبداعاتهم في مزاد أو البيع بسعر محدد.