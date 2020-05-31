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زيباي تستعين بتشيناليسس للتحقيق امتثال العملات المشفرة في الهند

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Cointelegraph بواسطة Samuel Haig 0 تبليغ

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تام شمس - الأحد 31 مايو 2020 09:54 مساءً - قامت بورصة ومحفظة زيباي الهندية الرائدة للعملات المشفرة  بتكليف شركة تشيناليسس لتحليلات بلوكتشين لمراقبة المعاملات المنفذة عبر منصاتها في الهند.

وتشمل هذه الخطوة توسعًا في الشراكة بين تشيناليسس وزيباي، حيث توفر تشيناليسس بالفعل خدمات "اعرف معاملتك" (KYT) لعمليات زيباي في سنغافورة. وقد صرح رئيس شركة زيباي، أفيناش شيخار قائلًا "لقد أردنا بناء برنامج امتثال يكون الأفضل في فئته في الهند منذ البداية".

وستوفر تشيناليسس تنبيهات في الوقت الفعلي تخطر زيباي بالمعاملات المشبوهة أو عالية المخاطر عبر منصاتها.

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زيباي تعزز الامتثال في الهند

يأتي توسيع زيباي لإطار الامتثال للعمليات الهندية بعد حوالي ثلاثة أشهر من رفع المحكمة العليا في البلاد الحظر الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي منذ فترة طويلة على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مصرفية لشركات العملات المشفرة.

وقد أشاد جايسون بوندز، كبير مسؤولي الإيرادات في تشيناليسس، بزيباي لتعزيز قدراتها على الامتثال والتحقيق وسط تحرير الواضح في الهند، مضيفًا أنه "لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها لتعزيز تنظيم العملة المشفرة في الهند". ولخص بوندز:

"نعتقد أن الهند على استعداد لتحقيق تقدم في صناعة العملات الرقمية، ونتطلع إلى تنمية أعمالنا هناك. ونحن متحمسون للشراكة مع زيباي خلال مثل هذا الوقت التاريخي".

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