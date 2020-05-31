الشرطة الروسية تعتقل رئيس مكتب البريد السابق لتعدين العملات المشفرة في العمل

تام شمس - الأحد 31 مايو 2020 09:54 مساءً - شرعت الشرطة الروسية في تحقيق جنائي ضد رئيس مكتب بريد إقليمي سابق في روسيا، والذي تمكن من تعدين العملات المشفرة من خلال شبكة المكتب في بلدة منيراليني فودي الواقعة في جنوب البلاد.

ووفقًا لتقرير نشره موقع الأخبار المحلي RNS، فإن لجنة تحقيق SU في روسيا لمنطقة ستافروبول تشتبه في أن رئيس الفرع السابق قام بتثبيت وتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني باستخدام "أجهزة احترافية" باستخدام شبكة الكهرباء الخاصة بالشركة لمدة ستة أشهر تقريبًا. ويعود المخطط الذي أنشأه المشتبه به إلى سبتمبر ٢٠١٩.

حساب الأضرار

وفقا للسلطات المحلية وراء التحقيق، عانت دائرة البريد الفيدرالية لإقليم ستافروبول من أضرار تجاوزت ٣٠ ألف روبل روسي (٤٢٧,٥٠ دولارًا أمريكيًا).

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وسيتم اتهام المتهمين بـ "إساءة استخدام السلطة"، على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي للاتحاد الروسي. ولا تزال لجنة التحقيق في مرحلة جمع الأدلة. علاوة على ذلك، لم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي تحتجزه الشرطة لوسائل الإعلام، حيث لا يزال التحقيق جاريًا، ولم يتم تقديم لائحة الاتهام الجنائية حتى الآن.

حملة على التعدين في روسيا

حدثت حالة مماثلة في سانت بطرسبرغ في مارس، حيث أفاد كوينتيليغراف عن عملية أجرتها الشرطة الروسية لإلقاء القبض على قائمي بتعدين بيتكوين (BTC) سرقوا ما قيمته ٢٠٠٠٠٠ دولار من الكهرباء كل شهر لتعدين العملة المشفرة.

وكان المجرمون قد تمكنوا من إنشاء ثمانية مواقع ببنية تحتية متطورة تربط معدات التعدين مباشرة بإمدادات الكهرباء العامة.