الرئيس التنفيذي لشركة دوجكوين "إيلون مسك" يُطلق البشر إلى المدار

تام شمس - الأحد 31 مايو 2020 03:03 صباحاً - أرسل إيلون مسك، وهو قطب تقني له علاقات غير مباشرة بصناعة العملات المشفرة، اثنين من البشر إلى المدار يوم ٣٠ مايو في أول إطلاق خاص لمركبة فضائية مأهولة في التاريخ.

وقالت فوكس نيوز في موجز يوم ٢٧ مايو إن "الإطلاق سيكون المرة الأولى التي ترسل فيها شركة خاصة، بدلًا من حكومة وطنية، رواد فضاء إلى المدار". "ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها رواد الفضاء من الأراضي الأمريكية منذ مهمة مكوك الفضاء النهائية في عام ٢٠١١."

التحكم الأرضي للرائد مسك

اشتهر الرئيس التنفيذي لشركة إيلون مسك بقيادته لشركة السيارات المستقبلية تيسلا، وقد دخل قطاع الصواريخ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بصفته مؤسس سبيس إكس. وقد عمل مسك على تسريع وقت الاستجابة لعمليات الإطلاق بين النجوم.

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حيث شهدت أخبار اليوم إطلاق سبيس إكس التابع لمسك اثنين من رواد فضاء ناسا إلى المدار على متن سفينة كرو دراغون، التي تغذيها مركبة الإطلاق فالكون ٩.

وتعتبر الرحلة هي الأولى التي ستتم بواسطة سبيس إكس، في تاريخ الشركة البالغ ١٨ عامًا، لاستقبال المشاركين من البشر، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وكان الإطلاق مقررًا أصلًا يوم ٢٧ مايو، وتم إعادة جدولة الرحلة ليوم ٣٠ مايو بسبب عدم اليقين بشأن الطقس.