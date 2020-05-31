أمازون تحصل على براءة اختراع لنظام بلوكتشين لتتبع سلسلة التوريد

تام شمس - الأحد 31 مايو 2020 03:03 صباحاً - قدمت أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، أمازون، براءة اختراع لنظام بلوكتشين يتتبع السلع أثناء انتقالها عبر سلسلة التوريد.

وتصف براءة اختراع أمازون - بتاريخ ٢٦ مايو - نظام "شهادة سجل موزع". ويوضح المستند أن حل التتبع سيضمن أن السلع الاستهلاكية التي يتم بيعها على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بها أصلية. ويقرأ الملخص:

"تم الكشف عن الميزات لواجهة لتتبع عنصر يمكن التحقق منه من خلال سلسلة توريد باستخدام سجل إلكتروني موزع."

وفي قسم الوصف التفصيلي لبراءة الاختراع، يوضح مؤلفها أن النظام ككل يهدف إلى تحسين "الثقة من خلال منصة خدمات المؤسسة التي تسمح للأطراف بتعيين سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها." وسيجعل حل التتبع موضع العناصر التي تتحرك على طول سلسلة التوريد من الإنتاج إلى المستخدم النهائي مرئيًا.

Advertisements

كذلك قد يسمح النظام الموصوف في الوثيقة أيضًا للمشاركين مثل الشركات المصنعة والسعاة والموزعين والمستخدمين النهائيين وحتى المستخدمين الثانويين بإضافة أحداث إلى السجل بعد التسجيل لدى مرجع مصدق. كما يمكن لمرجع التصديق أيضًا تطبيق قواعد الاختبار والاعتماد مثل ضمان جودة العنصر من خلال سلسلة التوريد أو اشتراط خطوات اعتماد معينة قبل أن يتمكن العنصر من المضي قدمًا.

حل تتبع يناسب سلاسل التوريد الحديثة

تشرح الوثيقة أن حلول التتبع التقليدية حددت جزءًا محدودًا من سلسلة التوريد، وعادة ما تكون تلك التي يمكن لمطورها الوصول إليها. ويدعي مؤلف براءة الاختراع أيضًا أن هذه الأنظمة لا تتناسب مع سلاسل التوريد المجزأة الحديثة:

"لقد أدت سلسلة التوريد المادية الموزعة والموحدة بشكل متزايد حيث يعمل كل كيان مع قنوات متعددة موجهة للعملاء، إلى اعتماد محدود لهذه الأدوات المنفردة. وتعمل الميزات الموضحة على كسر هذا القالب من خلال بناء مجموعة ذات مستوى أدنى من المعايير والخدمات المفتوحة التي توفر إطار عمل جدير بالثقة يمكن للمشاركين استخدامه".

وتعد الطبيعة الموثوقة وغير القابلة للتغيير لتقنية بلوكتشين ملائمة طبيعية لحلول تتبع سلسلة التوريد. والسبب هو أن مثل هذه الأنظمة تتطلب بنية تحتية يمكن توقعها للعمل بشكل مستمر على مدى فترات طويلة من الزمن دون انقطاع، وأنه بمجرد تحريرها، لا يمكن تحرير البيانات.