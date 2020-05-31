الصين تصدر قانونا يحمي وراثة العملة المشفرة

اجتازت الصين القانون المدني الذي طال انتظاره في البلاد والذي يوسع نطاق حقوق الميراث لتشمل وراثة العملة المشفرة ، مثل البيتكوين. ستتم حماية العملات المشفرة الموروثة بموجب القانون الجديد. وفي الوقت نفسه ، قضت العديد من المحاكم الصينية مؤخرًا بأن البيتكوين والإيثريوم ملكان يحميهما القانون.

وراثة العملة المشفرة في الصين

صوتت الجلسة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني ، أعلى هيئة تشريعية في الصين ، على القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية وأقرته يوم الخميس 28 ماي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أنه بالإضافة إلى الأحكام العامة والتكميلية ، فإن القانون المدني “يتضمن ستة أجزاء تتعلق بالحقوق الحقيقية والعقود وحقوق الشخصية والزواج والأسرة والميراث ومسؤوليات الضرر.

مع الإشارة إلى أن قرار صياغة قانون مدني تم الإعلان عنه في أكتوبر 2014 ، وبدأت العملية التشريعية في يونيو 2016 ، ذكرت صحيفة الأخبار (شينخوا) بالتفصيل:

ينص القانون المدني الجديد على أن حقوق الملكية للأفراد محمية بشكل متساوٍ لحقوق الدولة والأصول الافتراضية الجماعية والمحمية على الإنترنت أيضًا.

وقال وانغ تشين ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ، في الجلسة “إن تجميع القانون المدني هو عنصر مهم في خطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مع الرفيق شي جين بينغ في نقل المنشور جوهر لتطوير سيادة القانون. سيدخل هذا القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.

تم توسيع نطاق الميراث من القانون الحالي. بموجب القانون المدني الجديد ، يمكن أن تُورث الأصول الافتراضية ، مثل البيتكوين ، كما هو الحال مع جميع الممتلكات التي يمتلكها شخص طبيعي بشكل قانوني ، حسبما أكدت الأخبار.

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ونُقل عن وانغ ليمينغ ، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة رنمين الصينية وأستاذ القانون ، قوله:

القانون المدني هو أول قانون يحمل لقب Code جمهورية الصين الشعبية. ويضع المبادئ واللوائح الأساسية المتعلقة بالأنشطة والعلاقات المدنية. إنها تعكس إرادة الشعب وتحمي حقوقه ومصالحه .

قضت العديد من المحاكم الصينية أيضًا بأن العملات المشفرة هي ملكية يجب أن يحميها القانون. على سبيل المثال ، قضت محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في شنغهاي بأن البيتكوين هو أحد الأصول المحمية بموجب القانون بينما قضت محكمة الشعب في منطقة شنتشن فوتيان بأن الإيثريوم ملكية قانونية ذات قيمة اقتصادية.

وفي الوقت نفسه ، تعمل الصين على إصدار عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، لكن لا يوجد حاليا جدول زمني للإطلاق ، حسبما قال يي قانغ Yi Gang ، محافظ بنك الشعب الصيني ، للصحفيين هذا الأسبوع. وأكد المحافظ إجراء اختبارات تجريبية داخلية في مدن مختلفة للتحقق من الموثوقية النظرية ، واستقرار النظام ، والملاءمة ، والتطبيق ، والتحكم في مخاطر العملة الرقمية .