قوة الهاش يمكن أن تنتقل من الشرق إلى الغرب مع تغيرات المشهد العالمي للتعدين

تام شمس - السبت 30 مايو 2020 11:54 مساءً - في حديثه إلى كوينتيليغراف، توقع الرئيس التنفيذي لشركة ريبل إس بي آي آسيا، آدم ترايدمان، أن صناعة التعدين ستستمر في رؤية انتقال معدل الهاش من الشرق إلى الغرب، مؤكدًا أنه يشهد بالفعل بدء الانتقال.

وذكر ترايدمان: "نرى اهتمامًا كبيرًا [من] [القائمين بالتعدين الصينيين الأثرياء الذين يدفعون في المتوسط ​​ما بين ٠,٠٣ دولار إلى ٠,٠٥ دولار لكل كيلوواط/ساعة [...] في تكساس بسعر ٠,٠٢٥ دولار أو أقل - في بعض الحالات أدناه".

التوترات بين القائمين بالتعدين الأمريكيين والصينيين

ومع ذلك، أشار رئيس ريبل إس بي آي آسيا إلى أن العلاقات بين شركات التعدين في تكساس والصين قد تدهورت في الماضي، قائلًا:

"إحدى المشكلات هي أن الأشخاص في تكساس في بعض الحالات يكرهون العمل مع بعض الشركات من الخارج، بناءً على بعض المحاولات المبكرة التي لم تنجح بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بالعمل. لذلك هناك القليل من الرعب هناك، وهو أمر مثير للاهتمام. لكن المال يتغلب على كل ذلك، وأعتقد أنه على مدار السنوات الثلاث المقبلة، سنشهد تدفقًا كبيرًا إلى الولايات المتحدة"

كما سلط ترايدمان الضوء على التأثير الذي أحدثته تعريفات ترامب للصين على المحادثات بين شركات التعدين الصينية والأمريكية:

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"الشيء الآخر الذي يبطئها هو الرسوم الجمركية من ترامب على الصين. وقال إن ذلك يضر الأشياء الآن، لذا بمجرد إزالته، فسيكون الأمر مثل "الازدهار" - مع تسارع كبير".

وعلى الرغم من التأكيد على الهجرة القادمة لمعدل الهاش من الشرق إلى الغرب، أشار ترايدمان إلى أنه حتى الآن، "لا يزال معظم مزودي أجهزة التعدين الكبيرة [...] وأكثر من ٩٠٪ من شحنات عملائهم في الصين."

خروج أوروبا من التعدين الصناعي

في حين أشار إلى أن أوروبا اجتذبت في السابق العديد من كبار اللاعبين في صناعة التعدين، ذكر ترايدمان أن ارتفاع تكاليف التشغيل منذ ذلك الحين ردع القائمين بالتعدين من معظم المنطقة.

"لقد اتضح أن الولايات المتحدة، مع احتياطيات النفط والفحم وكل شيء وطاقة الرياح وتكساس وما شابه، مع أطنان من الطاقة الزائدة، قد تعتقد أن أوروبا قد تكون أقرب إلى الولايات المتحدة من هذا القبيل. ولكن لسببٍ ما، فإن أسعار الطاقة هناك أعلى".

ويقترح ترايدمان أن تكاليف التشغيل المتضخمة في أوروبا قد تكون نتيجة لاستراتيجية متعمدة للحد من تواجد القطاع في المنطقة، مما يسلط الضوء على أن العديد من السلطات القضائية قد لا ترغب في "هذه الشركات غير الفعالة والمتعطشة للطاقة والتي قد تكون غير صديقة للبيئة في بلدانهم."