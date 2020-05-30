ماينكرافت تلتقي بلوكتشين بفضل مكونٍ إضافي جديد

تام شمس - السبت 30 مايو 2020 11:54 مساءً - أعلنت شركة تكنولوجيا ألعاب بلوكتشين، إنجين، أن المكون الإضافي "إنجين كرافت" متاح الآن في لعبة الفيديو الشهيرة ماينكرافت.

ووفقًا للإعلان الصادر عن إنجين، فإن مكون بلوكتشين الإضافي سيسمح للاعبين بدمج عناصر ألعاب بلوكتشين والاتجار بها واستخدامها من خلال الخوادم.

ومن خلال دمج تقنية بلوكتشين، تهدف الشركة إلى تسهيل ترميز عناصر ماينكرافت وبالتالي دمجها في خوادم اللاعبين.

ويستند البرنامج المساعد إلى جافا، مع بعض الوظائف المتخصصة مثل تكامل الأداة على الألعاب الخارجية، والخوادم، ومواقع الويب.

ربط محفظة بلوكتشين لماينكرافت بالخوادم

يتضمن المكون الإضافي لإنجين كرافت إمكانية دمج أصول ماينكرافت القائمة على بلوكتشين، وإرفاق هوية أصول بلوكتشين الحالية بالعناصر داخل اللعبة عبر أوامر وحدة التحكم، مع إعطاء اللاعبين القدرة على ربط محفظة بلوكتشين الخاصة بهم بخوادمهم.

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وتوضح إنجين أن المكون الإضافي سيعرض على اللاعبين رصيد إنجين كوين وإيثريوم في الوقت الفعلي مع توفير عناصر وأذونات خاصة للاعبين بناءً على أصول بلوكتشين التي يمتلكونها.

وهناك وظيفة أخرى أبرزتها الشركة ألا وهي إمكانية بدء معاملات إيثريوم (ETH) التي يمكنها إرسال أصول بلوكتشين للاعبين عبر أوامر وحدة التحكم. كما تسمح للمستخدمين بإعادة تطوير شفرة المصدر المفتوح لتناسب مواصفات المطورين واحتياجاتهم.

المتطلبات الفنية لإنجين كرافت

توضح إنجين أنه لاستخدام المكون الإضافي، سيحتاج مالكو الخادم إلى تشغيل جافا ٨ أو أعلى، ويجب أن يكونوا قد أنشأوا مشروعًا على منصة إنجين، وأن يمتلكوا إصدار سبيغوت ١.١٣ أو إصدار أحدث. كما يجب أيضًا أن تكون التوكنات المتكاملة باستخدام إنجين كرافت قابلة للاستبدال.

ويتوفر المكون الإضافي باللغات الإنجليزية والدانماركية والفلبينية والألمانية واليابانية والكورية والبرتغالية والرومانية والصربية والإسبانية.