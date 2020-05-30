آلات البيع في هونغ كونغ تختار بيتكوين كاش وليس بيتكوين

تام شمس - السبت 30 مايو 2020 11:54 مساءً - بعد أن نشر روجر فير مقطع فيديو لآلة بيع في هونغ كونغ تقبل بيتكوين كاش وليس بيتكوين، ادعى التاجر واليوتيوبر توني فايس أن فير دفع مقابل آلة البيع لتجنب قبول بيتكوين. وقد نفى فير مثل هذه الادعاءات.

فير يعرض تجربة لآلة بيع في هونغ كونغ تقبل بيتكوين كاش

نشر فير، أحد المؤيدين الصريحين لبيتكوين كاش، مقطع فيديو في ٢٩ مايو على تويتر من آلة بيع في هونغ كونغ تقبل بيتكوين كاش ولايتكوين (LTC) وإيثريوم (ETH) وبايننس كوين (BNB) - ولكن ليس بيتكوين. حيث قال فير في الفيديو: "لا توجد عملة بيتكوين مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى الرسوم المرتفعة للعملة وحركة مرور الشبكة.

وكانت موضوعات الرسوم وسرعة الشبكة نقطة شائكة في السنوات الأخيرة بين مجتمع العملات المشفرة، حيث تتطلع حلول متنوعة مثل شبكة البرق المسرّعة إلى مساعدة نطاق بيتكوين.

توني فايس يعلق بأن فير دفع مقابل لوحدة البيع

رد التاجر المشهور واليوتيوبر توني فايس، على فيديو فير، متهمًا مؤيد بيتكوين كاش بالدفع مقابل استضافة آلة البيع لبيتكوين كاش بدلًا من بيتكوين.

وقال "السؤال الحقيقي هو كم عدد المعاملات التي قاموا بمعالجتها منذ ذلك العرض وماذا يفعلون بعملات بيتكوين كاش وإيثريوم". وافترض أن الآلة لم تستقبل على الأرجح أي معاملات أخرى لبيتكوين كاش. فإذا فعلت ذلك، ادعى فايس أن الوحدة ربما باعت عملات بيتكوين كاش تلك تلقائيًا مقابل النقود.

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كذلك قام التاجر ويلي وو أيضًا باتباع نهج فايس، مضيفًا:

"كان هذا أول ما فكرت فيه أيضًا، من الممارسات الشائعة أن تدفع العملات البديلة من الطبقة الأقل للوصول إلى أجهزة الصراف الآلي، الأمر الذي يطرح السؤال حول مدى مركزية هذه المشاريع."

وعلى مر السنين، تناقش فير مع فايس في نقاط مختلفة. ويتخذ فير بشكل شائع الموقف القائل بأن بيتكوين ليست كافية مثل النقد الرقمي.

حيث قال روجر فير لكوينتيليغراف يوم ٣٠ مايو: