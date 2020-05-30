الاهتمام ببيتكوين على غوغل يحاكي سعر ١٠ آلاف دولار أمريكي بينما تتلاشى "ضجة التنصيف"

تام شمس - السبت 30 مايو 2020 06:57 مساءً - يصل الاهتمام ببيتكوين (BTC) إلى مستويات ظهرت آخر مرة خلال تعافي هبوطها في مارس حيث تتلاشى ضجة التنصيف أخيرًا.

ووفقًا لأحدث البيانات من مؤشرات غوغل، اعتبارًا من ٣٠ مايو، عاد الاهتمام بالبحث إلى الوضع نفسه الذي كان عليه في منتصف أبريل. وفي ذلك الوقت، قفز زوج بيتكوين مقابل الدولار من ٦٨٠٠ دولار إلى أكثر من ١٠٠٠٠ دولار على مدى الأسابيع الثلاثة التالية.

بيتكوين تتخلص من "ضجة التنصيف"

تُظهر مؤشرات غوغل أن الاهتمام العام ببيتكوين قد انخفض بشكل سريع منذ التنصيف في ١١ مايو.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، كان هذا الحدث هو الذي أثار ارتفاعًا في الاهتمام العام، وسط استمرار عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وقد ارتفع السعر من ٦٨٠٠ دولار قبل أيام قليلة من تاريخ التنصيف، في حين لم تشهد الأسواق على العكس "تفريغ ما بعد التنصيف" بعد تخفيض مكافآت القائمين بالتعدين بنسبة ٥٠٪.

وبعد ثلاثة أسابيع، يبدو أن المزاج يعود إلى طبيعته حيث تشير المؤشرات المختلفة إلى بداية مرحلة صعودية جديدة لبيتكوين.

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الاهتمام العالمي بالبحث عن "بيتكوين" على غوغل. المصدر: مؤشرات غوغل

الأسواق تصبح محايدة

تظهر علامات الاستقرار في أدوات مثل مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة، الذي يقيس معنويات السوق باستخدام مجموعة من العوامل.

وبعد ارتفاعه من "الخوف الشديد" إلى "الجشع" مع السعر، يبدو أن المؤشر الآن يستقر في المنطقة "المحايدة".

وإلى جانب ذلك، تظل أرصدة التبادل عند أدنى مستوياتها منذ قاع السعر في ديسمبر ٢٠١٨، مما قد يكون إشارة أخرى على أن المستثمرين لا ينوون البيع على المدى القصير.

مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة على مدى ٣ أشهر. المصدر: Alternative.me

في وقت كتابة المقالة، كانت بيتكوين تدور حول ٩٥٠٠ دولار، وهي منطقة محورية رئيسية خلال الشهر الماضي.