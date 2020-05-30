علي بابا توقّع صفقة متعلقة ببلوكشين مع شركة تشغيل موانئ صينية

تام شمس - السبت 30 مايو 2020 03:03 صباحاً - توصلت شركة تشاينا ميرشانتس بورت، وهي أكبر شركة لتشغيل الموانئ في الصين، إلى اتفاق يوم ٢٨ مايو مع عملاق التجارة الإلكترونية، مجموعة علي بابا، والشركة التابعة لها آنت فاينانشيال. وستسمح هذه الصفقة بتطوير منصة تعتمد على بلوكتشين، والتي ستستهدف عددًا من حالات الاستخدام المختلفة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، ستسمح المنصة للمشترين والبائعين والشركات اللوجستية والبنوك والجمارك ومسؤولي الضرائب بإجراء معاملات تصدير واستيراد رقمية بدون تلامس.

وستعمل الشركات على تعزيز التكامل المتعمق لتقنية بلوكتشين في صناعة الموانئ. وهدفها هو أن يصبح أول ميناء رقمي قائم على بلوكتشين في العالم مع شبكة تعاون مفتوحة.

تطبيق تقنية بلوكتشين في نموذج أعمال الميناء

يوضح التقرير أن الميناء هو عقدة أساسية تربط بين التجارة التجارية الدولية وسلسلة صناعة الخدمات اللوجستية، مع التأكيد على الحاجة إلى تطبيق مخطط سريع لمشاركة البيانات بمساعدة تقنية بلوكتشين.

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ومع المشروع، تأمل جميع الأطراف في "تعزيز الابتكار والتحديث السريع لنموذج أعمال الموانئ" في الصين.

وأشاد جينغ شياندونغ، رئيس مجموعة آنت فاينانشيال بالإعلان، قائلًا:

"ستكون بلوكتشين هي البنية التحتية الرئيسية لإعادة تشكيل التجارة الدولية والخدمات اللوجستية. (...) كمحرك للتعاون متعدد الأطراف في إعادة الهيكلة، ستكون تقنية آنت بلوكتشين أفضل حل."

تضم شركة تشاينا ميرشانتس بورت ٥٠ ميناء في ٢٦ دولة ومنطقة حول العالم. وبحسب لييون وانغ، فإن كل منها يلعب دورًا محوريًا في دعم التجارة العالمية.