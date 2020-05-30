شهادة فني إصلاح رقائق أسيك قادمة إلى الولايات المتحدة

تام شمس - السبت 30 مايو 2020 03:03 صباحاً - سيتوفر قريبًا برنامج شهادات "آنت ترينينغ أكاديمي" من بيتماين في أمريكا الشمالية. وسيكون هذا هو الموقع الأول الذي يتم فيه الحصول على هذا الاعتماد خارج الصين.

وقد تم تطوير الموقع الجديد بالشراكة مع كور ساينتيفيك، مزود استضافة التعدين في الولايات المتحدة. حيث أعلنت الشركة عن التعاون يوم ٢٨ مايو، مع بدء الدورات التدريبية الأولى في خريف عام ٢٠٢٠. وستتواجد الأكاديمية الجديدة في دالتون، جورجيا، وتقدم نفس "خدمات التدريب والشهادات المحترمة" كما هو الحال في الكيان القائم بالصين.

الإصلاحات في الموقع هي المفتاح

قد يكون لهذا آثار مهمة على صناعة التعدين في الولايات المتحدة. إذ تم تنفيذ البرنامج في السابق فقط في شنزن بالصين. وكان على المتدربين السفر إلى البلاد ودفع ما يصل إلى ٢٥٠٠ دولار للشخص الواحد لمدة أسبوعين من التدريب. كما أجريت الدورات باللغة الصينية، مع تضمين خدمات الترجمة في الرسوم لأولئك الذين يحتاجون إليها.

وكانت مكافأة إكمال الشهادة هي القدرة على طلب قطع غيار من بيتماين. وكما أوضحت كريستي لي مينهان، المدير الفني السابق لشركة كور ساينتيفيك، فإن هذه القدرة "مرغوبة للغاية لمزارع التعدين".

فغالبًا ما تعاني أجهزة التعدين التي تعمل برقائق أسيك من أخطاء من شريحة واحدة تجعل الجهاز بأكمله غير صالح للاستخدام. وقالت إن استبدال الجزء المعطوب يمكن أن يتم في غضون ثلاث ساعات، بينما تمر عملية ضمان الشركة المصنعة قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.

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وبالتالي فإن القائمين بالتعدين في الصين يتمتعون بميزة تنافسية طبيعية، والتي تضخمها فقط قيود السفر الخارجية التي فرضتها الصين بعد تفشي فيروس كورونا.

وتسهل منشأة التدريب التي مقرها الولايات المتحدة على الفنيين المحليين الحصول على الشهادة القيمة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فقد وُجد أن بعض أجهزة التعدين في بيتماين لها معدلات فشل تصل إلى ٣٠٪.

حالة صناعة التعدين في الولايات المتحدة

على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن ما يقرب من ثلثي معدل هاش التعدين العالمي يقع في الصين، استمر القائمون بالتعدين في الولايات المتحدة في النمو.

حيث أعلنت ريوت بلوكتشين مؤخرًا عن خططها لمضاعفة السعة بعد التنصيف، باستخدام حوالي ١٦.٥ ميغاوات من الكهرباء.