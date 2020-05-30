طريق صعود الاصل الرقمي المشفر Bitcoin قد تكون بكسر 10500 دولار

الاصل الرقمي المشفر Bitcoin في ارتفاع مثير للإعجاب خلال الشهرين الماضيين. من قيعان 3700 دولار التي شوهدت في 13 مارس ، ارتفع الأصل أكثر من 150%.

هذا الأداء بنسبة 150% يعني أن BTC تفوقت بشكل أساسي على أي أصول أخرى بمليارات الدولارات خلال نفس الفترة الزمنية.

لم يقنع هذا الارتفاع القوي إلى قمم جديدة الجميع بأن Bitcoin في سوق صاعدة بالرغم من ذلك. على سبيل المثال ، لاحظ العديد من المحليلين مؤخرًا أن البيتكوين ليس في منطقة السوق الصاعدة حتى الآن وفقًا لمؤشر القوة النسبية الأسبوعي.

مؤشر القوة النسبية RSI بشرخ من Investopedia هو : مؤشر الزخم المستخدم في التحليل الفني الذي يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر سهم أو أصل آخر.

على الرغم من أن المحللين يقولون أنه إذا تمكن Bitcoin من اختراق مستوى 10500 دولار ، فستكون منطقة حاسمة في السوق الصاعدة.

يحتاج الاصل الرقمي المشفر Bitcoin إلى تجاوز 10500 دولار

قد يتحرك الاصل الرقمي المشفر Bitcoin على ما يبدو بدون قافية أو إيقاع ، ولكن يمكن تحليل العملة المشفرة مثل بقية الأصول المالية.

واحدة من أكثر التأكيدات الشائعة التي يقوم بها المحللون عند النظر إلى مخطط البيتكوين هي أهمية 10500 دولار.

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استقر المستوى كمقاومة حاسمة مرتين ودعم مرة واحدة خلال العام الماضي ، بينما كان أيضًا في منطقة ذات أهمية خلال السوق الهابطة لعام 2018. وبالنظر إلى ذلك ، أكد العديد من المحللين أن 10500 دولار هو المستوى الذي يجب كسره لتأكيد الاتجاه الصعودي الكلي.

لن يكون من السهل كسر هذه المقاومة

في حين أن جميع الثيران يتجهون مقابل 10500 دولار ، فلن يكون من السهل على بيتكوين اختراقها.

شارك أحد المحللين الرسم البياني أدناه مؤخرًا. المخطط هو حركة سعر البيتكوين منذ بداية العام ، إلى جانب بيانات دفتر أوامر البيتكوين مقابل الدولار من Bitfinex. تظهر بيانات دفتر الطلبات أن هناك مقاومة واضحة حاليًا عند 10000 و 10300 دولار.

هذا ملحوظ حيث أن بيانات دفتر الطلبات من Bitfinex قد ميزت تحركات ملحوظة على مدى الأشهر الأربعة الماضية. إذا لم يتخطى قوة البيع الخالية، فسيجد البيتكوين صعوبة بالغة في تجاوز تلك المقاومة هذه المرة.

الأهم من ذلك ، كما قال المحللون المذكورون سابقًا ، سيكون هناك ارتفاع صعودي خطير لبيتكوين إذا تمكنت من تجاوز 10500 دولار. لكن أين ينتهي هذا الاتجاه الصاعد ليس واضحًا تمامًا.